【即市分析】出口股有辣有唔辣

東方產經專欄作者股博士：中美兩國在10月展開高級別貿易談判前互相送禮，市場氣氛明顯好轉，出口股上周表現亦回暖，值得留意。

從基本面分析，雖然出口股係好受兩國對相關產品之貿易政策影響，不過近期大市以至個股上落，主要受市場氣氛所影響，故只要市場繼續受落中美雙方之出口術，有關受累股股價隨時可以來個鯉魚翻身！

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