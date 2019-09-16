【即市分析】出口股有辣有唔辣
2019年09月16日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：中美兩國在10月展開高級別貿易談判前互相送禮，市場氣氛明顯好轉，出口股上周表現亦回暖，值得留意。
從基本面分析，雖然出口股係好受兩國對相關產品之貿易政策影響，不過近期大市以至個股上落，主要受市場氣氛所影響，故只要市場繼續受落中美雙方之出口術，有關受累股股價隨時可以來個鯉魚翻身！
先睇利豐(00494)上周五尾段股價抽高逾5%，重上10日、20日及50日線，並上破下降軌阻力，MACD牛叉持續，14日RSI又升到去62，走勢轉強。早前公司公布中期業績扭虧為盈，截至6月底止半年業績，盈利2,053.2萬元，對比去年錄得虧損約8,609.4萬元有所改善。若市況氣氛持續利好，有智慧不如趁勢，順勢小注，下站目標睇1.27元，跌穿1元止蝕。
至於敏華控股(01999)近期股價表現亦好靚仔，自9月初開始發力後，先後上破多條主要平均線，從3.6元水平反覆升至9月12日高見4.6元，累升27%。不過，可能因為早前升得太急，上周四及周五反而冇乜力水，短期要先抖一抖氣先可以再上，建議納入觀察名單。
此外，投行大和發表的研究報告指出，參觀了創科實業(00669)旗下Milwaukee品牌位於美國總部，以及與該管理層會面後，對該股前景感正面，維持其「買入」評級，目標價上調至65元。走勢上，該股股價近期反覆向上，上周五收報58.2元，考慮到現價處7月小雙頂頸線58元附近，未來能否再上一層樓仍存變數，宜謀定後動。
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