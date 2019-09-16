沙特遇襲　石油及油服股飆升　航空股受壓

2019年09月16日 10:03
  • 東網電視
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    沙特石油設施遇襲，油價急升。股價反應上，有人歡喜有人愁。
    石油股應聲炒上，中國海洋石油(00883)高開8.7%，暫升幅收窄至5.7%。中國石油(00857)升5.2%；中國石化(00386)升1.2%。另外，MI能源(01555)漲逾6%。
    油服股亦有追捧，華商國際海洋控股(00206)飆23%；中石化油服(01033)升7%；百勤油服(02178)升6.4%；宏華集團(00196)升5.5%。巨濤海洋石油(03303)及中海油田服務(02883)升逾2%。
    航空股則當災，國泰航空(00293)曾挫逾7%，暫跌2.4%。東方航空(00670)及南方航空(01055)跌逾3%；中國國航(00753)跌2.7%。
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