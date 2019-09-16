沙特遇襲 石油及油服股飆升 航空股受壓
2019年09月16日 10:03
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沙特石油設施遇襲，油價急升。股價反應上，有人歡喜有人愁。
石油股應聲炒上，中國海洋石油(
00883
)高開8.7%，暫升幅收窄至5.7%。中國石油(
00857
)升5.2%；中國石化(
00386
)升1.2%。另外，MI能源(
01555
)漲逾6%。
油服股亦有追捧，華商國際海洋控股(
00206
)飆23%；中石化油服(
01033
)升7%；百勤油服(
02178
)升6.4%；宏華集團(
00196
)升5.5%。巨濤海洋石油(
03303
)及中海油田服務(
02883
)升逾2%。
航空股則當災，國泰航空(
00293
)曾挫逾7%，暫跌2.4%。東方航空(
00670
)及南方航空(
01055
)跌逾3%；中國國航(
00753
)跌2.7%。
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