中國8月工業、消費及固定資產投資數據全低於預期

中國國家統計局公布，8月份規模以上工業增加值按年增長4.4%，創2002年2月以來最低水平，預期升5.2%，前值升4.8%；按月增長0.32%，較7月加快0.13個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值增長4.1%，股份制企業增長5.3%，外商及港澳台商投資企業增長1.3%。分三大門類看，採礦業增加值增長3.7%，製造業增長4.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.9%。

社會消費品零售總額按年增長7.5%，至33,896億元人民幣(下同)，預期升7.9%，前值升7.6%。其中，扣除汽車以外的消費品零售額增長9.3%，較7月加快0.5個百分點。

首8月計，規模以上工業增加值按年增長5.6%，預期升5.8%，前值升5.8%。社會消費品零售總額按年增長8.2%，預期升8.3%，前值升8.3%。

至於首8月全國固定資產投資(不含農戶)400,628億元，按年增長5.5%，預期升5.7%，前值升5.7%。分領域看，基礎設施投資增長4.2%，較1至7月份加快0.4個百分點；民間投資23,6963億元，增長4.9%，較1至7月份回落0.5個百分點；房地產開發投資84,589億元，按年增長10.5%，增速較1至7月份回落0.1個百分點，商品房銷售面積101,849萬平方米，按年下降0.6%，商品房銷售額95,373億元，增長6.7%。

另外，8月份城鎮調查失業率為5.2%。原煤產量3.2億噸，按年增長5%；進口煤炭3,295萬噸，按年增長14.9%；生產原油1,618萬噸，增長1%；進口原油4,217萬噸，增長9.9%；發電6,682億千瓦時，增長1.7%。

1至8月份原煤產量24.1億噸，按年增長4.5%。進口煤炭22,028萬噸，增長8.1%；生產原油12,749萬噸，增長1.0%；進口原油32,780萬噸，增長9.6%；發電4.7萬億千瓦時，增長2.8%。

統計局指出，當前國際環境不穩定不確定因素明顯增多，國內經濟結構性矛盾依然突出，經濟下行壓力加大。下一步，要繼續堅持穩中求進工作總基調，加大逆周期調節力度，狠抓政策落實，全力做好「六穩」工作，鞏固和深化改革成果，促進形成強大國內市場，確保經濟持續健康發展。

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