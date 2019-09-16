金管局：不察覺資金大規模流出香港

香港金融管理局總裁陳德霖表示，香港作為國際大型金融中心，有資金進出實屬正常，強調香港聯繫匯率制度十分穩定，至於港元匯價近日處於偏強水平，他指主要與季節性因素、有大型新股來港上市的預期有關，銀行預先預準頭寸，儘管私人銀行客戶對海外開戶的查詢有所上升，但不察覺資金大規模流出香港。

他並指，對沖機構建立沽空港元盤屬於正常，但會否重演廿年前的狙擊行動，他認為現時的沽空彈藥需遠多於從前，籲市場毋須擔心。

近期國際評級機構惠譽下調香港信貸評級，他指會影響香港債券發行，惟香港大部分債券的信貸質素良好，認為削級行動無損香港集資中心之譽。至於社會衝突日益激烈，他指社會不少激進的行為破壞香港法治，冀可盡快回復秩序。

本周美國聯儲局將進行議息會議，他指市場普遍預期再宣布減息的機會甚大，惟強調香港利率走勢深受自身的資金供求變化影響，即使美國再次減息，香港亦未必跟隨，亦不一定需要跟足，更指近日部分香港零售銀行上調按息，反映利率走勢需視乎資金來源或成本。

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