【即市分析】新地股價短線仲有冇得升？

土地政策對於發展商的前景影響甚大。為解決香港的土地問題，近日傳出政府有意推行《收回土地條例》，擬向發展商收回農地興建公營房屋，長遠影響住宅供應與需求。而新地的農地土儲眾多，若條例真正實行，到底是有利體現其農地儲備價值，不妨拭目以待。

大行花旗指出，近日香港社會事件有初步緩和迹象，9月住宅成交回升；預計新地未來三年於租務收入的年複合增長率達4.5%，料每股盈利持續增長，下年度預測股息率達4.5%，吸引長線投資者。予其「買入」評級，目標價睇167.6元。

不過，大行高盛則指，不穩情況若持續一年，會對本地發展商資產淨值帶來5%至31%的潛在負面影響，該行所覆蓋的地產股股價存在逾20%的下跌空間。

睇番技術走勢，新地上周五(13日)收報117.2元，目前10天線升穿20天線，14日RSI向上移，呈小雙底形態，後市若升穿頸線119元水平，有機會上望130元，向下嚴守106元止蝕。

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