【瑞通推介】三桶油升勢稍回順　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普不排除與中國達成臨時貿易協議，而中國對企業從美國採購部分農產品豁免加徵關稅，投資者對貿易談判趨樂觀。另市場聚焦本周聯儲局議息。道指上周五(13日)收報27,219點，升37點，連升8日。

恒指上周五收報27,352點，升265點或1%，全周計累漲661點，連升兩周。周一(16日)早段恒指回吐超過200點，跌穿27,100點，即市留意兩萬七支持，反彈則觀察可否收復約27,375點的250天線。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾7,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,500萬元，反映投資者續看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

沙特阿拉伯兩座石油設施遇襲，導致原油供應不穩，白宮稱必要時釋放戰略石油儲備。國際油價電子交易時段飆逾一成，「三桶油」周一早段跟隨急升，升幅介乎逾3%至8%。其中，中國海洋石油逼近13元，重返7月尾水平。中國石油重上4.4元，創逾3個月高位，惟其後升幅略收窄。

倫敦證券交易所拒絕香港交易所的併購建議，但有傳港交所不打算放棄。上周五股價反彈1.4%的港交所，周一早段重拾跌勢，回至238元水平，跌幅逾2%，即市留意近期低位235.4元能否建立支持，向上反彈阻力先看10天線(243.8元)。上周五有逾2,200萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有452萬元淨流出。

據報貴陽市成為內地首個取消汽車限購政策的城市，消息帶動吉利汽車上周五以近全日高位14.12元收市，急漲4.8%，創逾4個月高位，延續近期升勢，14日RSI亦處超買水平。股份周一早段回吐逾3%，力守13.6元。上周五分別有452萬和113萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

人民銀行周一全面降準0.5個百分點，市場料內房股是其中一個受惠板塊。中國恒大上周五升逾2%，剛好處18元。周一早段回調超過1%，回至17.8元水平整固，暫時處10天和20天線之上。上周五有9萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日有1萬元淨流出。

中國人壽上周五微升收市，曾見19.9元創1個月高，部分回補8月初留下的下跌裂口。股份周一早段續受制於20元關口，回調約2%，暫結束4日升勢。集團日前公布今年首8個月累計原保險保費收入約4,432億元人民幣，按年上升5.8%。上周五分別有72萬和4萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

港交貼價、短期沽18817，行使價：228元，2019年12月到期，實際槓桿：10.6倍

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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