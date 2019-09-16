【午市重點睇】油金價齊飆 港元轉弱
2019年09月16日 12:03
東網電視更多新聞短片
●沙特石油設施受襲，市場避險情緒激增，金價在亞洲市一度漲至1,512美元；布油飆上71.95美元後回順至66.28美元，紐油高見63.37美元，最新企59.72美元。美匯指數曾回軟至98.02；圓匯彈上107.8；歐元兌美元報1.107；英鎊報1.247。港匯錄得6周以來最大跌幅，低見7.8279。離岸人民幣在7.06水平。道指期貨跌127點。
●港股下試二萬七關，恒生指數半日跌273點或1%，報27,079點；油股急飆，三桶油做好，中國海洋石油漲6.2%；中國石油升5.4%；中國石化升逾1%。https://bit.ly/2kyKakp
-沙特遇襲，石油及油服股飆升，航空股受壓。
-港交所前主席：併購倫交所交易非常複雜。
-異動股：控股股東獲騰訊提購，易鑫曾漲21%。
-國泰航空股價曾瀉逾7%。
-澳優獨立審查第一階段已完成，反駁沽空機構三大指控。
-亞洲果業被上市委員會取消其上市地位。
-購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉商，蒙牛曾跌4%。
-異動板塊：地產股續弱，港鐵挫2%。
●【即市分析】
-出口股有辣有唔辣。https://bit.ly/2kBDUbE
-港股難捉路，宜以靜制動。https://bit.ly/2lQQGmI
●A股快報：滬深三大指數半日收市均向上。https://bit.ly/2mg9MTr
●亞洲股市：韓澳股靠穩，日股休市。https://bit.ly/2kNGM53
●中國8月工業、消費及固定資產投資數據全低於預期。
●中央指經濟「保六」不易，增速低一點都可接受。
●港元拆息︰1個月升至1.99厘。
●金管局：不察覺資金大規模流出香港。
●人民幣兌每美元中間價為7.0657，較上日開市價上調189點子。
●人行不開展逆回購操作，淨回籠1,200億元人民幣。
●沙特石油設施遇襲，油價急飆近兩成。
-【專家分析】沙特遇襲供應縮，油價或見100美元。
●天風國際郭明錤：iPhone 11預購反應佳，上調出貨量預測。
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：【股民熱話】美國若再減息 能救香港樓市嗎？https://bit.ly/2meioKg
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。