【午市重點睇】油金價齊飆　港元轉弱

2019年09月16日 12:03
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    ●沙特石油設施受襲，市場避險情緒激增，金價在亞洲市一度漲至1,512美元；布油飆上71.95美元後回順至66.28美元，紐油高見63.37美元，最新企59.72美元。美匯指數曾回軟至98.02；圓匯彈上107.8；歐元兌美元報1.107；英鎊報1.247。港匯錄得6周以來最大跌幅，低見7.8279。離岸人民幣在7.06水平。道指期貨跌127點。
    ●港股下試二萬七關，恒生指數半日跌273點或1%，報27,079點；油股急飆，三桶油做好，中國海洋石油漲6.2%；中國石油升5.4%；中國石化升逾1%。https://bit.ly/2kyKakp
    -沙特遇襲，石油及油服股飆升，航空股受壓。
    -港交所前主席：併購倫交所交易非常複雜。
    -異動股：控股股東獲騰訊提購，易鑫曾漲21%。
    -國泰航空股價曾瀉逾7%。
    -澳優獨立審查第一階段已完成，反駁沽空機構三大指控。
    -亞洲果業被上市委員會取消其上市地位。
    -購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉商，蒙牛曾跌4%。
    -異動板塊：地產股續弱，港鐵挫2%。
    ●【即市分析】
    -出口股有辣有唔辣。https://bit.ly/2kBDUbE
    -港股難捉路，宜以靜制動。https://bit.ly/2lQQGmI
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市均向上。https://bit.ly/2mg9MTr
    ●亞洲股市：韓澳股靠穩，日股休市。https://bit.ly/2kNGM53
    ●中國8月工業、消費及固定資產投資數據全低於預期。
    ●中央指經濟「保六」不易，增速低一點都可接受。
    ●港元拆息︰1個月升至1.99厘。
    ●金管局：不察覺資金大規模流出香港。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0657，較上日開市價上調189點子。
    ●人行不開展逆回購操作，淨回籠1,200億元人民幣。
    ●沙特石油設施遇襲，油價急飆近兩成。
    -【專家分析】沙特遇襲供應縮，油價或見100美元。
    ●天風國際郭明錤：iPhone 11預購反應佳，上調出貨量預測。
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    其他精彩新聞：【股民熱話】美國若再減息　能救香港樓市嗎？https://bit.ly/2meioKg
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