【午市重點睇】油金價齊飆　港元轉弱

●沙特石油設施受襲，市場避險情緒激增，金價在亞洲市一度漲至1,512美元；布油飆上71.95美元後回順至66.28美元，紐油高見63.37美元，最新企59.72美元。美匯指數曾回軟至98.02；圓匯彈上107.8；歐元兌美元報1.107；英鎊報1.247。港匯錄得6周以來最大跌幅，低見7.8279。離岸人民幣在7.06水平。道指期貨跌127點。

-沙特遇襲，石油及油服股飆升，航空股受壓。

-港交所前主席：併購倫交所交易非常複雜。

-異動股：控股股東獲騰訊提購，易鑫曾漲21%。

-國泰航空股價曾瀉逾7%。

-澳優獨立審查第一階段已完成，反駁沽空機構三大指控。

-亞洲果業被上市委員會取消其上市地位。

-購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉商，蒙牛曾跌4%。

-異動板塊：地產股續弱，港鐵挫2%。

●【即市分析】

●中國8月工業、消費及固定資產投資數據全低於預期。

●中央指經濟「保六」不易，增速低一點都可接受。

●港元拆息︰1個月升至1.99厘。

●金管局：不察覺資金大規模流出香港。

●人民幣兌每美元中間價為7.0657，較上日開市價上調189點子。

●人行不開展逆回購操作，淨回籠1,200億元人民幣。

●沙特石油設施遇襲，油價急飆近兩成。

-【專家分析】沙特遇襲供應縮，油價或見100美元。

●天風國際郭明錤：iPhone 11預購反應佳，上調出貨量預測。

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。