先健科技組合資　加速研發進程降風險

雙方將分別按70%及30%的增資比例，令合資公司元心科技(深圳)首期增加註冊資本至3,000萬元人民幣(下同)，其中先健深圳出資1,147萬元，深圳心元出資900萬元。

該合資公司主要業務包括研究、開發、製造及銷售醫用生物可吸收金屬材料產品及提供相關技術服務。合資公司在增資前為先健科技的間接全資擁有子公司。

按照股東協議，在合資公司達成若干里程碑後，雙方將分別按上述股權比例持續向合資公司增資8,780萬元，先健深圳承擔6,146萬元，深圳心元斥資2,634萬元。

相關增資是為滿足合營公司運營需求，主要用於合資公司的日常運營及視業務發展需要購買所需資產。

公司指出，成立合資將受惠於加速生物可吸收材料項目的研發進程，進一步拓寬產品組合，鼓勵項目團隊及吸收人才，進而助力合資公司盡早獲得外部融資；並將令深圳心元分擔部分開發成本、項目風險及資金負擔，有利於集團現金流量狀況。

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