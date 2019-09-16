歐洲最大商業組織：英如無協議脫歐 將是一場大災難

距離10月31日英國脫歐最後期限只有餘下個半月，惟英國國會與社會對脫歐條款的意見存在嚴重分歧。歐洲最大商業組織歐洲工商聯會(Business Europe)警告，假如英國無協議脫歐，將是一場大災難，一定要排除這個可能性。

歐洲工商聯會行政總裁Markus Beyrer認為，如英國脫序、無協議離開歐盟，將對各方帶來極為嚴重傷害，不但為英國公民與企業帶來嚴重的損失，歐洲亦會深受其害。

英國首相約翰遜重申會讓英國如期在10月31日脫歐，他於周一(16日)與歐盟委員會主席容克會面，商討脫歐問題。

約翰遜早前接受《每日郵報》訪問時指，若與歐盟的談判破裂，他不會理會國會早通過要求他尋求再延後脫歐的法案；又形容自己為漫威漫畫角色「變形俠醫」，愈氣憤就會變得愈強壯。他表示，將找到方法繞過國會要求他延遲退歐，而不是在沒有達成過渡協議、以緩解經濟衝擊的的情況下，讓英國退出歐盟。

報道引述消息人士表示，唐寧街已制訂一項僅首相和3名主要顧問知道秘密計劃，聲稱可令他們在不違反法律的情況下，無視國會通過的延遲脫歐法案。然而，不少法律專家對有關策略持懷疑態度。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。