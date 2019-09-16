摩通：香港作為金融中心有危機　不少資金已流出

摩根大通銀行司庫和投資部北亞地區主管鐘冠國警告，儘管香港建設國際金融中心地位需時良久，但可於短期內毀於一旦，其中的風險除包括示威可能會持續外，香港能否維持國際金融地位亦是一個危機。香港作為內地的主要集資中心，若貿易戰升級，美國或透過對香港設限，以打擊中國和國際資本市場的連接，他亦提到，過去數月有不少資金已流出香港。

滙豐資本市場亞太區聯席主管陳紹宗指出，受累環球經濟下行及貿易戰影響，香港面臨不少挑戰，未來應該發展有潛在優勢之處。內地科技企業的集資需求龐大，香港作為國際金融中心，有成熟的新股市場，債券市場及私募基金等等，而且是外資進入內地的橋樑，本地金融業務與內地密不可分，香港可以作為內地集資的良好渠道，並有很多重要角色可以擔任。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤認為，香港與中國擁有不同的司法及監管制度等，而且資訊能自由流動，相信有關制度難於短時間內改變，但坦言市場的擔憂的確正在上升。

於內憂外患困擾環境下，她指出，香港金融業未來應該變得更加多元化，成為亞洲區內的國際金融中心，而非僅為中國的金融中心，例如多與東南亞國家合作。此外，內地仍然是國際經濟增長引擎，隨內地進一步對外開放市場，香港除助內地於國際市場集資外，亦應該參與更多內地本土發展項目，藉成熟的資本市場及法制等等，根據市場所需發展更多金融產品，例如風險管理產品。

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