滙豐劉嘉輝：界內證佔大市成交比例0.005%以下

界內證在港面世接近2個月，滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理亞洲區聯席總監劉嘉輝表示，今年首8個月大市日均成交超過900億港元，窩輪和牛熊證合計佔比維持在17%至29%之內，界內證則佔大市成交比例0.005%以下， 一日成交約300萬、400萬港元。

他指出，界內證開拓了另一種客源，多了買入後傾向持有至到期的投資者，不像買賣輪證般短線出出入入，另投資額較小的散戶參與度有所上升。

他續稱，該行有一隻上下限價範圍為18,000至21,000點、明年1月到期的恒指界內證為現時市場上最受歡迎的界內證，暫時價格處0.3元，上周五街貨量達93%，該行已增發回應市場需求。這或反映投資者現時較喜歡價格較小的產品及對港股後市偏淡。

滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理亞洲區聯席總監陳恩因表示，現時市場上有逾330隻界內證，恒指界內證的數目佔超過一半，其街貨持倉佔約92%。

界內證是一種具有槓桿效應的結構性產品，產品到期時若相關資產在上限價和下限價範圍內，界內證結算價為1元，若在上下限價範圍外則以0.25元結算。

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