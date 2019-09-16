星展：料未來15年內地物管市場規模倍增

星展銀行(香港)研究部中國房地產業分析主管王丹稱，內地物管盈利增速快，行業平均每年盈利增速超過5%，至於已上市物管公司的每年盈利增速更達30%以上，預計未來3至5年內可保持該水平，市場規模未來15年有潛力可翻1倍。

王指，增值服務的利潤率高，與基本物管服務具互補性；目前該業務雖仍在起步探索階段，收入平均佔物管公司約20%，但淨利潤佔約44%，淨利潤率更高達18%，屬高增長行業。

她提到行業首100間物管公司去年的利潤率平均為5.6%，在勞工成本佔總成本58%情況下，勞工成本上漲將壓縮利潤率。

不過，她指情況可控，短期而言，公司可透過投入高毛利率新房項目及外購，以分散勞工成本的壓力。同時，物業管理費用仍有上升空間，為行業提供長期支撐。她續指，按實際數據，過去即使勞工成本按年上升，淨利潤率亦錄得按年升幅，反映公司於成本方面控制得宜。

她續指，目前行業平均市盈率(PE)為22至23倍水平，最高30倍，最低10倍。如分拆上市公司PE可達行業水平，對投資者仍有吸引力。除物管規模大，業態較特別、或物業具區域性集中於長三角及珠三角地區，也較受市場關注。

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