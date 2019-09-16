【即市分析】香港中旅防守力足
2019年09月16日 14:15
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艾德證券期貨聯席董事陳政深：港股在假前做好，然而由於內地假期的關係，成交相對疲弱。上周歐洲央行正式加入量寬，儘管一如市場預期，但計及中國降準、美國聯儲局亦極大機會減息，環球主要央行的鴿派取態基本上已經確立；再考慮到在10月前A股很大機會出現維穩行情，以及中美貿易戰的對陣中，雙方都分別釋出善意，整體投資氣氛未算悲觀，9月份完結之前，港股仍可企穩。
技術上，恒指幾乎用了整個8月，去構築一個頭肩底形態，頸線位處26,800點，因此量度目標應為27,700點位置。由於上方28,000水平為6至7月形成的平台區，阻力相對不小，因此現階段可暫將28,800點視為9月份的目標位。
既然指數已逐步逼近上述水平，投資者現階段宜逐步降低指數成分股之比重，尤其與大市相關性較高者，目前更不宜在指數成分股當中尋找追落後的目標，因為在一輪反彈市況當中，落後股往往最後升、最先跌。
個股方面，香港中旅(00308)上周出現走勢突破，一舉升穿年初至今形成的下降通道以及50天移動平均線。據公司公布，原為國資委持有、母公司中國旅遊集團的股份，將會轉劃10%予社保基金，完成後國資委及社保基金將分別持香港中旅母公司九成及一成的股權。有關劃轉，相信是與前年國務院印發，《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》的政策方向有關，目的是彌補企業職工基本養老保險基金缺口。換句話說，中國旅遊集團具有相關實力及穩定性，方獲納入其中。
估值上，香港中旅每股資產淨值近3元，現價折讓逾半，當單是物業已值103億元(公司市值約76億元)，而市盈率僅11倍，股價又已在低位打出圓底，短線上望1.7元應無難度，企穩後更有條件挑戰2.1元水平，止蝕位1.2元。
(作者為註冊持牌人士)
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