【即市分析】香港中旅防守力足

艾德證券期貨聯席董事陳政深：港股在假前做好，然而由於內地假期的關係，成交相對疲弱。上周歐洲央行正式加入量寬，儘管一如市場預期，但計及中國降準、美國聯儲局亦極大機會減息，環球主要央行的鴿派取態基本上已經確立；再考慮到在10月前A股很大機會出現維穩行情，以及中美貿易戰的對陣中，雙方都分別釋出善意，整體投資氣氛未算悲觀，9月份完結之前，港股仍可企穩。

技術上，恒指幾乎用了整個8月，去構築一個頭肩底形態，頸線位處26,800點，因此量度目標應為27,700點位置。由於上方28,000水平為6至7月形成的平台區，阻力相對不小，因此現階段可暫將28,800點視為9月份的目標位。

既然指數已逐步逼近上述水平，投資者現階段宜逐步降低指數成分股之比重，尤其與大市相關性較高者，目前更不宜在指數成分股當中尋找追落後的目標，因為在一輪反彈市況當中，落後股往往最後升、最先跌。

估值上，香港中旅每股資產淨值近3元，現價折讓逾半，當單是物業已值103億元(公司市值約76億元)，而市盈率僅11倍，股價又已在低位打出圓底，短線上望1.7元應無難度，企穩後更有條件挑戰2.1元水平，止蝕位1.2元。

(作者為註冊持牌人士)

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