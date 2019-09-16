海天地悅旅：料酒店翻新資本開支6750萬美元

他指出，該酒店地理位置優越，鄰近五星級的沙灘，目前收費約為每晚140至150美元，較同業的約255美元仍有差距，相信在裝修翻新及附加國際品牌管理後有提升空間，將於2021年10月前將酒店改名為關島假日皇冠酒店。

執行董事蘇陳詩婷透露，之前曾接觸過其他國際酒店品牌，當中洲際給予條件最佳，管理費用不超過該酒店年收入8%，屬行業平均偏低水平，加上洲際的品牌在中國知名度，相信宣傳能力遠高於本地品牌。

上半年旗下4家酒店平均房價為133.6美元，較去年底的140美元略有下降。她解釋，去年下半年受超強颱風影響，當地航班今年上半年仍在調整，集團其餘3家位於塞班島的酒店也會陸續翻新，期望整體平均房價可提升至180美元。

集團預計所有酒店翻新資本開支為6,750萬美元，約4,000萬美元來自上市集資，保守估計回本期約為6至7年，翻新期內出租率料維持約80%。至於是否將合作模式擴展至旗下其他酒店，她認為要視乎是次發展情況。

陳亨利表示，研究將業務拓展至太平洋小島，但要翻新工程進入穩定期後才考慮。大股東在塞班、關島及太平洋小島都有地皮，資產都有可能注入上市公司。

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