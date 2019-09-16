樓價UPDATES：愉景新城套三房劈百萬港元後沽

大型二手屋跌價後吸客，荃灣愉景新城套三房單位，劈價過百萬港元後售出，樓價跌約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角健威花園B座低層1室，實用面積446方呎，兩房間隔望樓景，叫價730萬元，最終願減30萬元以700萬元易手，實用呎價15,695元，原業主於2016年9月以498萬元買入，持貨剛滿3年，帳面獲利202萬元，單位升值41%。

●鰂魚涌太古城銀星閣中層D室，實用面積748方呎，套三房間隔，向東南，望內園景，附有靚裝修，以1,675萬元易手，實用呎價22,393元，原業主於2013年4月以1,098萬元買入，持貨6年，帳面獲利577萬元，單位升值53%。

●鰂魚涌南豐新邨10座高層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望園景。單位原叫價780萬元放盤，減價82萬或約11%，以698萬元轉手，實用呎價約17,852元，原業主早於2015年5月以約598萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利100萬元，升幅約14%。

●柴灣杏花邨49座中層6室，實用面積約645方呎，三房間隔，連露台，望開揚山景，環境清靜，外區用家以約955萬元購入，實用呎價約14,806元，原業主於2012年3月以約568萬元購入，是次轉售帳面獲利約387萬元，升值約68%。

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九龍區

●將軍澳新都城1期2座高層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以663萬元沽出，實用呎價約18,214元，原業主於2011年6月以313.3萬元購入，持貨8年，現轉手帳面獲利約349.7萬元。

●啟德OASIS KAI TAK第3座中層C室，實用面積275方呎，開放式間隔，望內園景，剛以14,000元租出，實用呎租達51元，新租客是一對年輕夫婦，為方便上班工作，決定搬進新區，業主於2017年以約560.8萬元一手購位，現享3厘租金回報。

●牛頭角得寶花園D座高層8室，實用面積265方呎，屬一房間隔，吸引外區準新人承接，成交價444.8萬元，實用呎價約16,785元，原業主於2012年6月斥資約208萬元購入，轉手帳面獲利約236.8萬元，升值約114%。

●長沙灣昇悅居本月暫3宗買賣，包括7座中層B室，實用面積522方呎，兩房間隔，獲區內客承接，單位原叫價約880萬元，經商議後以868萬元成交，實用呎價約16,628元，業主於2005年5月斥資約295萬元購得，是次轉手帳面獲利約573萬元，升值逾1.9倍。

●荔枝角曼克頓山本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價19,712元，其中一個5座低層C室，實用面積558方呎，兩房間隔，享開揚市景，最初開價999萬元，現以980萬元易手，實用呎價17,563元。

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新界區

●荃灣愉景新城10座中層A室，實用面積658方呎，套三房間隔，客廳為鑽石形，享內園景，叫價1,060萬元，最終減價105萬元或1成，以955萬元沽出，實用呎價14,514元，新買家為區內換樓客，見現時樓價回落約1成，快速拍板承接。

●荃灣愉景新城11座中低層F室，實用面積493方呎，兩房間隔，原叫價730萬元，業主因擔憂後市，持貨信心轉弱，所以大幅折讓求售，最終減價55萬元至675萬元沽出，實用呎價13,692元，相比今年4月樓下同室成交價745萬元低接近1成。

●荃灣愉景新城4座高層C室兩房戶，實用面積約474方呎，望東南內園景觀，原叫價730萬元，經議價後減價37.2萬元或約5%，最後以692.8萬元沽出，實用呎價約14,616元，原業主於2015年12月，以約550萬元買入，持貨4年，現轉手帳面獲利約142.8萬元，同類成交相隔不足1周，做價已下降約12.2萬。

●荃灣麗城花園新近錄得本月首宗成交，為2期6座高層A室，實用面積668方呎，套三房間隔，8月底放盤，叫價830萬元，最終累減40萬元，至790萬元沽出，實用呎價11,826元，買家為區內換樓客，鍾情上址享開揚山景，見減價後樓價吸引，立即決定承接作新居。

●東涌東涌藍天海岸1座低層C室，實用面積912方呎，三房間隔，原先叫價1,020萬元，業主見近期市況波動，物業死約期至明年初，因不能視察單位，近日決定減價1成求售，減價半日，極速獲買家洽購，由於希望盡快沽貨，故進一步加大議幅，最終減至915萬元沽出單位，實用呎價10,033元，新買家為同區租客，已睇樓半年，睇樓2小時內火速決定入市。

●青衣盈翠半島3座低層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，6月叫租21,000元，業主見租務淡靜，8月將租金下調至20,000元，仍未能租出，由於不想單位繼續丟空，本月中進一步減至17,500元，此租金屬2018年初水平，因租金吸引，故落價1小時極速獲租客承租，實用呎價33.5元。

●屯門卓爾居1座中層A室，實用面積511方呎，兩房間隔，以13,800元租出，實用呎租約27元，新租客為家庭客，鍾情屋苑間隔四正，即睇即租。至於業主則於1998年以242萬元一手買入單位，持貨21年，現租出單位，回報約6.8厘。

●屯門翠寧花園4座低層C室，實用面積592方呎，三房間隔，以13,800元租出，實用呎租約23元，稍低於市價，新租客為家庭客，業主於2018年3月以498萬元買入，見租客決定爽快，故肯以稍平的價錢租出，租金回報約3.3厘。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居5座低層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，附連裝修，原叫價650萬元，近日降價至600萬元仍無人問津，業主於是進一步落價，最終減至568萬元沽出，實用呎價跌穿9,000元，每呎僅8,973元，屬半年新低，新買家為外區換樓客。

●馬鞍山薈朗1座中層A1室易手，實用面積229方呎，開放式間隔，開價約400萬元，議價後以382萬元易手，實用呎價16,681元，原業主於2016年以321萬元購入，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約61萬元離場，單位升值約19%。

●粉嶺花都廣場8座中層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，以532萬元沽出，實用呎價12,881元，原業主則於2014年以328萬元購入，持貨約5年，是次易手帳面獲利約204萬元離場，單位升值約62.2%。

●上水名都4座高層E室，實用面積391方呎，兩房間隔，望山景，叫價約520元，議價後以500萬元易手，實用呎價12,788元，原業主則於2002年以121萬元購入，持貨17年，是次沽出單位帳面獲利約379萬元，單位升值約3.1倍。

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