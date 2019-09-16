【市後重點睇】美匯續守98.1 道期跌106點
2019年09月16日 16:10
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(美聯社圖片)
美匯指數穩守98.1水平，離岸人民幣(CNH)續處7.06；港匯回揚，升見7.8203，歐元企1.107，英鎊則處1.24水平。市場憂慮地緣政局不穩，避險資產有支持，金價現報1,504美元，圓匯則在107.85水平上落，國際油價漲幅收窄，布油、紐油分別高企於65美元及59美元樓上。道指期貨跌106點。
●市後關注點
-20:30 美國帝國9月製造業指數
-21:00 加拿大8月二手樓銷售
●港股反覆向下，恒生指數曾挫近400點，收市仍跌228點或0.83%，報27,124點，地產股續捱沽。https://bit.ly/2YsiZ8L
-異動股：洗倉股彈完再跌過，錢唐曾插25%。
-【大行報告】大和料敏華基本面逐步改善，上調目標價。
●A股快報：滬綜指跌不足1點，區塊鏈板塊升幅顯著。https://bit.ly/2mg9MTr
●亞洲股市：韓澳股收市報升，日股休市。https://bit.ly/2kNGM53
●國際油價暴漲，歐洲股市早段下挫，英國富時100指數跌0.12%，報7,358點；德國DAX指數跌0.54%，報12,401點；法國CAC指數跌0.52%，報5,626點。
●【股匯攻略】英鎊兌美元高位受阻。https://bit.ly/2mdoBWN
●【大師睇市】港股難擺脫上落市。https://bit.ly/2kLWBJC
●【即市分析】
-香港中旅防守力足。https://bit.ly/2mk8tmJ
-油價抽升吼中海油認購證。https://bit.ly/2knp4p0
●新盤部署：
-映日灣周日開賣172伙。
-匯璽III周四開售352伙，登記暫超額逾6倍。
●新股專輯：傳百威亞太邀新加坡主權基金GIC作基礎投資者。
●海天地悅旅：料酒店翻新資本開支6750萬美元。
●中銀香港：料未來一至兩年有其他利率掛鈎新產品推出。
●星展：料未來15年內地物管市場規模倍增。
●滙豐劉嘉輝：界內證佔大市成交比例0.005%以下。
●摩通：香港作為金融中心有危機，不少資金已流出。
●歐洲最大商業組織：英如無協議脫歐，將是一場大災難。
●傳美參議員尋求監管機構審查中電信及聯通網絡使用牌照。
●9月公屋及居屋第二市場暫錄9宗成交。
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