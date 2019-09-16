【市後重點睇】美匯續守98.1　道期跌106點

美匯指數穩守98.1水平，離岸人民幣(CNH)續處7.06；港匯回揚，升見7.8203，歐元企1.107，英鎊則處1.24水平。市場憂慮地緣政局不穩，避險資產有支持，金價現報1,504美元，圓匯則在107.85水平上落，國際油價漲幅收窄，布油、紐油分別高企於65美元及59美元樓上。道指期貨跌106點。

●市後關注點

-20:30 美國帝國9月製造業指數

-21:00 加拿大8月二手樓銷售

-異動股：洗倉股彈完再跌過，錢唐曾插25%。

-【大行報告】大和料敏華基本面逐步改善，上調目標價。

●國際油價暴漲，歐洲股市早段下挫，英國富時100指數跌0.12%，報7,358點；德國DAX指數跌0.54%，報12,401點；法國CAC指數跌0.52%，報5,626點。

●【即市分析】

●新盤部署：

-映日灣周日開賣172伙。

-匯璽III周四開售352伙，登記暫超額逾6倍。

●新股專輯：傳百威亞太邀新加坡主權基金GIC作基礎投資者。

●海天地悅旅：料酒店翻新資本開支6750萬美元。

●中銀香港：料未來一至兩年有其他利率掛鈎新產品推出。

●星展：料未來15年內地物管市場規模倍增。

●滙豐劉嘉輝：界內證佔大市成交比例0.005%以下。

●摩通：香港作為金融中心有危機，不少資金已流出。

●歐洲最大商業組織：英如無協議脫歐，將是一場大災難。

●傳美參議員尋求監管機構審查中電信及聯通網絡使用牌照。

●9月公屋及居屋第二市場暫錄9宗成交。

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