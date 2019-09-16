【fb直播】議息前夕 港股二萬七關有幾危？
2019年09月16日 16:26
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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)
沙特石油設施遇襲，內地8月工業生產數據差過預期，加上香港政局不穩，恒指周一(16日)曾跌穿二萬七大關！周內有美國聯儲局、日本及英國等央行議息，嚟緊幾日大市走勢點捉路？
全球最大石油企業沙特阿美兩處重要石油設施受到無人機攻擊，油價顯著抽升，布油更曾爆升兩成！一眾油股齊齊抽上，以上游業務為主的中海油(00883)最受追捧，一度升近9%，為表現最佳藍籌！升勢可以延續幾耐？
港交所(00388)遭倫交所拒絕正面洽談有關併購建議，股價受壓！有消息指港交所將與倫交所主要股東會面，傾得成嘅機會有幾高？追揸沽咩策略？
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