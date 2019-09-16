【深度解構】油價重演「珍珠港事件」？香港都受累？

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美(Saudi Aramco)石油設施遭襲擊，導致油價周一(16日)飆升，主要反映國際價格的布蘭特期油更曾漲近兩成或11美元，高見每桶71.95美元。沙特及全球今次損失有幾慘重？油市發生「珍珠港」事件後，何解好難大冧？一文解你知！

【背景】

上周末，作為全球最大石油生產國之一的沙特阿拉伯，兩處石油設施遭無人機攻擊受損而暫時停產，合共令單日被迫減產570萬桶原油，為其每日逾千萬桶原油產量的一半，並佔全球原油總供應量約5%。資料顯示，目前全球每日耗油量約1億桶，單是包括香港在內的亞太區就佔約35%。

受消息刺激，布蘭特期油周一早上一度揚升11.73美元或19.48%，報每桶71.95美元，創1991年以來最大單日升幅。目前仍升約10%，報每桶66.38美元。

據悉，沙特大部分產能可以在幾天內恢復，但要全部恢復，可能需數周時間。美國總統特朗普已稱，已經授權在必要時，動用美國的戰略石油儲備，以保障市場供應穩定。

【產能及油價皆創歷史紀錄】

是次原油供應中斷為史上最慘重的一次。外媒數據顯示，今次襲擊導致沙特損失每日570萬桶石油產能，規模超越了1979年伊朗伊斯蘭革命的每日產能損失560萬桶。另外，1974年第4次中東戰爭和石油禁運，以及1990年伊拉克入侵科威特時，兩事件每日產能損失各為430萬桶。

觀乎紐油及布油差價，足見是次襲擊對全球石油價格影響嚴重，並明顯對反映美國國內原油供求的紐油影響較少；反映國際價格的布油，則與紐油的溢價一度擴大37%至每桶7.4美元，創今年7月以來最大價差。

值得留意的是，布蘭特期油周一開市僅數秒內便飆升近12美元，按美元計，創出1988年推出以來最大漲幅。瑞信指，沙特出現如此規模的供應中斷，以及油價出現的如此激烈的反應是前所未有，反映政治風險溢價已重回原油市場。

【重要性不亞於「偷襲珍珠港」？】

更重要的是，外媒指是次無人機襲擊事件，凸顯美國國安官員一直以來的擔憂是正確的。根據初步報告顯示，只要動用數架做價低廉的無人機，就可攻擊到投入高昂資金的沙特軍事防禦系統，並於長距離飛行後，投放強力炸彈，造成石油基礎設施大面積起火燃燒。

與此同時，這亦顯示了科技快速進步使無人機應用愈趨廣泛。曾在美軍國家戰爭學院擔任教授和系主任的Randy Larsen直言，此次無人機襲擊的重要性不亞於「珍珠港事件」。華盛頓獨立風險顧問Milena Rodban更預警，可能還會看到更多類似的攻擊事件，特別是有可能對不同目標展開協同攻擊，其中還可能伴隨網絡攻擊。

事實上，彭博社周一報道，伊朗支持的也門反叛軍胡塞武裝組織 表示，沙特阿拉伯的石油設施將持續成為攻擊目標之一。這意味着偷襲事件或「有後續」。

【油價看漲 往後要計「風險溢價」？】

既然市場憂慮「有後續」，油價短期會如何發展？外媒綜合分析師預測，若然沙特無法迅速恢復原有供應，油價可能高見每桶100美元。更重要的是，往後市場可能會給予油價「風險溢價」，意味着上周未出事前的低位短期內或很難再重返！

花旗解釋，無論沙特能否盡快恢復生產，結論都是原來的石油基礎設施被外界知道，當面對襲擊時，是甚為脆弱，即原來的油市定價一直有誤！換言之，就算產能可以回復以往，也未必意味油價會回落至上周水平。

Rapidan Energy的Bob Mcnally認為，如果供應持續7天遇阻，油價至少上漲15至20美元；若持續30天，油價將上漲至「3位數」，即每桶或高達100美元。Onyx Commodities聯席行政總裁Greg Newman亦同意，如果問題短期內不能得到解決，油價可能重回每桶100美元水平。

摩根大通分析師Christyan Malek則預計，隨着市場轉而關注地緣政治風險，油價在未來3至6個月或升至每桶80至90美元。

另方面，期權市場顯示，交易員仍擔心油價進一步上漲，因而付出更高的價格，購買認購期權(即看升)，紐約油期認購期權價格自2018年以來，首次高於認沽期權(即看跌)。這意味着油價短期內處於高位的機會較大。

【中東戰場 亞太最傷】

為何高油價特別影響包括香港在內的亞太區？資料顯示，全球每日原油需求約1億桶，單是亞太區就佔了逾35%；與此同時，亞太區是全球產油量最小的地區，佔環球總產量不足10%。故此，若油價繼續上揚，勢加劇亞太區通脹，再配合目前經濟增長放緩，極有可能出現「滯脹危機」。

所謂「滯脹」，可簡單理解為通脹高於經濟增長，即普羅市民不單止冇人工加，仲要百物騰貴，生活水平下降，自然怨聲載道。

換言之，中國內地不但要面對非洲豬瘟，之後恐要應對油價高企，或令通脹超過今年初訂下的3%警戒線，民眾荷包變相縮水，汽車銷售更難催谷。中港經濟唇齒相依，再加上社會動盪，令形勢更不堪。

芝加哥大學經濟學家Ryan Kellogg表示，由於美國在原油上已能自給自足，油價上漲對美國經濟影響相對較小，惟中國和日本等地區則影響較大。

數據顯示，中國原油每日平均產量約480萬桶，惟消費量高達1,280萬桶，即國內原油供應呈現大幅短缺，須倚靠進口彌補。在中美貿易戰拖累下，油價高漲恐令中國經濟面臨進一步放緩風險，香港亦會受累。

另一邊廂，野村曾發表研究報告警告，只要反映國際油價的倫敦布蘭特期油每上升10美元，印度國內生產總值就會下跌0.4個百分點。由於該國今年第2季經濟增長已放緩至5.7%，若油價持續高企，很大機會穿5%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。