黃竹坑站第四期周二起邀意向書

整個黃竹坑站物業發展項目位於黃竹坑車廠站上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞，項目正分期進行發展。

是次推出的第四期位於整個項目的東南面，住宅樓面約638,305方呎，提供兩幢住宅樓宇，單位數目不多於800伙，預期2025年落成。綜合市場預期，項目每方呎樓面地價料約1.5萬至2萬港元，估值約95.7億至127.7億元。

收到發展意向書後，該公司將編訂經甄選之投標者入圍名單，以邀請合適的發展商提交正式標書。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，社會不穩及中美貿易戰未平息，再加上空置稅影響。將港鐵黃竹坑站第四期物業發展估值，較年初下調約一成，預期每方呎樓面地價1.65萬至1.85萬港元，估值約105.3億元起。

以現時市況看來，估計有超過20家發展商提交意向書，最終會有約10家正式入標。項目發展規模大，入標財團料以實力雄厚的大型發展商為主，部分會合組財團以分攤發展風險，估計部分中資財團亦會合資入標。

長線而言，位於地鐵站的大型住宅地供應有限，項目已具備相當優勢，近年地鐵新盤熱賣，同區持有項目的發展商會有更大投地興趣，相信發展商會按市況各自計數。

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