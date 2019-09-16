英國全年逾1400間餐廳倒閉　名廚都「無得留低」

外報報道，調查發現於截至今年6月底止全年度，英國總共有逾1,400間餐廳倒閉，當中包括知名連鎖餐廳的分店，如Byron、Strada、以及名廚Jamie Oliver旗下的餐飲集團。調查反映出，英國休閒餐飲業的萎縮日益嚴重。

負責這項調查的會計公司UHY Hacker Young表示，期內破產的餐館數量比2018年增加了25%，達到1,412家，為自2014年以來最多的紀錄。這可能與英國脫歐陰霾、鎊價暴跌而導致的成本上升，以及消費支出減少有關。

UHY Hacker Young表示，儘管餐飲行業自2008年金融危機以來快速增長，導致了市場過度飽和；但這輪倒閉潮仍可稱得上是「大震盪」。而在倒閉的餐廳當中，有數百家為獨立經營的餐館。

UHY Hacker Young合夥人Peter Kubik表示，在這輪倒閉潮中，那些失去顧客忠誠度的餐廰首當其衝。他表示︰「對於那些遭遇困境的企業來說，積極管理現金流將成為未來幾個月的關鍵。」他又預計，在倒閉潮過後，只有具有顧客忠誠度高，及能夠提供差異化產品的餐廳才能生存。

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