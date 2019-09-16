「燈神」開腔！佢今次估美國負利率及債市爆泡

外國傳媒報道，美國政壇元老、曾3次競選美國總統寶座的共和黨前議員Ron Paul最新警告，全球負利率將造成經濟崩潰，美國不會例外。

他最新說：「我們(美國)將加入世界潮流，施行負利率，並且認為是解決問題的答案。我們從未見過有如此數量的貨幣是處於負利率，更有高達17萬億美元的債券是負利率。這通通是以往未存在過，是個泡沫。因此，這是債市史上最大的泡沫，並且將會被引爆。」

至於泡沫何時爆破？他今次沒有給出時間，說：「你不會知道確實的時間，但你會知道它將會發生。」

不過，Ron Paul近年一直看淡金融市場，例如在2017年已不斷警告美股處於極大泡沫，短期內要狂瀉五成以上，惟一直未發生。有媒體指他的預言有嘩眾取寵之嫌。

回看他曾在2018年2月估計股市會大幅調整、同年3月初也警告市場將出現「災難」，若股市暴跌50%，會不感震驚；同年5月又指美國債務危機加劇，預計股市大跌，到了7月又警告股市大冧。到了同年10月，他轉移警告債市正傳遞一個美國經濟狀況的「可怕」信息，債息飆升表明美國正迅速走向衰退和市場崩潰，這個日子已非常接近。

Paul承認，他之前關於市場下跌的預言還沒有實現，但仍力撐是基於2008年金融危機以來美國寬鬆的貨幣政策來預言，爆泡「只是時間問題」。

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