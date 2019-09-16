【降級風暴】穆迪下調香港評級展望至「負面」

繼國際評級機構惠譽後，另一評級機構穆迪宣布，維持香港Aa2信貸評級，惟下調評級展望，由「穩定」降至「負面」。即未來有機會下調Aa2評級。

穆迪指出，下調評級展望反映香港近期持續示威帶來的風險上升，顯示香港機構的實力受到侵蝕，政府和政策效率低於穆迪此前評估的水平，並破壞了香港作為貿易和金融中心的吸引力，從而破壞了信貸基本面。

該機構亦指，維持Aa2評級，反映了穆迪對香港強勁的財政和外部緩衝給予肯定，政府債務負擔最小化、財政儲備龐大，以及外匯儲備充足，這些強項都能抵禦衝擊和長期負面趨勢。

穆迪警告，如果香港示威持續，或政府採取的解決措施很大機會對中期經濟、管治、司法、政策制定前景造成損害，則有可能下調香港評級。

另一機構惠譽於9月初，將香港信貸評級由AA+下調至AA，前景展望負面。該行認為，香港社會持續不穩，以及中美貿易戰下一直存在的外部風險，經濟環境將更加嚴峻，預計今年香港的GDP實質增長為零，主要反映今年下半年的急劇收縮，而2020年的GDP增長預測則為1.2%。惠譽預期，港府今年的財政盈餘將收窄至近乎零，主要受近期推出的財政紓困措施，以及政府收入較預算為少所致。

該報告指出，連月持續出現的衝突及暴力，正在考驗「一國兩制」的尺度和韌性，以及香港與中國內地的關係。惠譽預期，「一國兩制」會維持，但當香港的經濟、金融和社會政治與內地的連繫正逐步增加，暗示香港將繼續融入中國國家管治系統，這代表未來將有更大的機構和監管挑戰，而這些發展跟香港與中國內地的主權評級差別收窄趨勢一致。

惠譽又指，持續出現的事件，對於香港管治系統及法治的有效性和質素構成長而深遠的損害，並對營商環境的穩定帶來疑問；又指持續性的社會爭端將為香港的信貸評級帶來進一步下調的風險。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。