渣打再涉違規？據報未能證實部分客戶資金來源　

消息指出，根據杜拜監管機構早於兩年前的調查報告發現，渣打沒有文件證明私人銀行部份高端客戶的資金來源，甚至欠缺部份客戶的地址及電話號碼等基本資訊，而新加坡、香港和倫敦等市場都有類似事件發生。

報道指，該行私人銀行客戶不乏具政治背景人士，包括中東皇室成員、非洲和亞洲等地的政客，更有客戶為2017年於沙特反腐行動中被捕的沙特王室成員。

渣打發聲明回應指，該行過去幾年的業務表現及為客戶制定行業領先標準方面，都取得巨大的成果。

事實上，渣打於今年4月被英國金融監管機構，指其客戶調查和監控存在嚴重和持續的缺陷，因而向美國和英國監管機構，就違反伊朗制裁的行為達成和解協議，總共支付逾11億美元罰款。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。