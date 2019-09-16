想知股市及經濟去向？它就是當今全球最重要指標

外國傳媒報道，儘管美國10年期國債孳息率反彈至1.8厘水平，但下跌威脅仍未解除，目前更成為全球「圖表派」最重要指標！它的去向將預示大眾最關心的經濟及股市去向。

在「圖表派」學說中，有「事不過三」之說，即「三頂」或「三底」是十分重要的信號，一旦任何圖表出現「三頂」或「三底」，而最終又升穿或跌破頂部或底部的話，就是強烈的趨勢信號。目前10年期美債息正有此迹象，因今年8月底及9月初，已兩次測試了1.5厘的支持力度，只要未來任何時候再跌回1.5厘水平，即出現「三底」，若跌穿，就是十分重要的轉勢，意味着股市及經濟也可能崩潰。

事實上，10年期美債息1.5厘除了是近月「雙底」外，更是2009年中(即今次經濟復甦)以來的重要支持位，每次接近該水平都會有強勁反彈。換言之，該水平亦可以被視為「經濟盛衰分水嶺」。

因此，擅長於以史為鑑的美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett認為，10年期美債息是當今世界「最重要的圖表」，按他估計，或許2020年就會出現跌穿1.5厘的驚嚇場面。

他說：「過去十年，即使面對2012及2016年的經濟恐慌，前者是歐債危機，後者是中國經濟放緩，10年期美債息也沒有跌穿過1.5厘。」

不過，該行相信，2019年仍是安全的，投資者短期內不用擔心。

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