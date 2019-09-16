新盤UPDATES︰市場反應不俗 大型項目周內登場
2019年09月16日 20:42
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本月新盤推售氣氛明顯轉活，周內將會再有大型項目登場，市場收票節節上升，反映發展商低價推盤策略奏效。
●清水灣傲瀧複式戶4590萬沽
新世界發展(00017)的清水灣傲瀧，剛售出D座G16花園複式戶，實用面積2,201方呎，成交價4,590.6萬元，呎價20,857元。項目至今累沽605伙，連同售出車位套現逾165億元。
●匯璽III周四開售352伙 暫錄超額逾8倍
各區新盤爭相推售單位搶客。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，本周四(9月19日)將開售352個單位，發展商將於至星期三(9月18日)下午2時截止接受認購登記。據悉，項目暫已錄得逾3,200張入票，超額認購逾8倍。
資料顯示，樓盤首張價單推出235伙，折實平均呎價21,722元，發展商形容為時光再倒流價。若扣除合資格人士可獲的定額折扣，開放式折實入場費由605.62萬元起。而日前加推的價單第2號共176伙，折實平均呎價為24,340元，屬原價推出。
●映日灣星期日發售172伙
億京發展位於荃灣的映日灣，剛發出新銷售安排，落實於星期日(9月22日)推售172伙。該盤日前加推第4號價單，包括167伙標準戶，由開放式至三房不等，實用面積由217至859方呎，並推出5伙特色戶，實用面積由418至1,908方呎。該批單位折實呎價由17,307至22,786元，平均呎價19,794元，入場費由426.9萬港元起。
●賢文禮士連沽4伙 套現逾1.82億
據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，剛連沽4個單位，套現逾1.82億元。其中1座9樓C室，實用面積1,336方呎，平台面積101方呎，招標成交價3,651.12萬元，呎價27,329元。該單位曾以價單形式推出，8月曾擴大折扣10%，但折實售價仍要約4,345萬元，是次做價再低約16%。
成交紀錄冊亦顯示，同座低一層的8樓C室標準戶，實用面積1,489方呎，早於2017年9月以4,098.04萬元售出，呎價亦要27,522元。
至於剛售出單位中，以1座10樓D室售價最高，該單位實用面積1,597方呎，天台面積1,375方呎，成交價5,350.74萬元，呎價33,505元。
●海璇部分單位加價最多7%
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)位於北角的海璇，剛更新價單，其中5A座12樓A室，實用面積364方呎，價單售價由1,811.5萬調升至1,938.3萬元，呎價由49,766上調至53,250元，加幅7%。
而同座12樓F室，實用面積286方呎，價單售價由1,317.7萬增至1,330.9萬元，呎價由46,073加至46,535元，加幅1%。該盤同時發出新銷售安排，於9月20日起發售6伙。
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