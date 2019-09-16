新盤UPDATES︰市場反應不俗　大型項目周內登場　

本月新盤推售氣氛明顯轉活，周內將會再有大型項目登場，市場收票節節上升，反映發展商低價推盤策略奏效。

●清水灣傲瀧複式戶4590萬沽

●匯璽III周四開售352伙 暫錄超額逾8倍

資料顯示，樓盤首張價單推出235伙，折實平均呎價21,722元，發展商形容為時光再倒流價。若扣除合資格人士可獲的定額折扣，開放式折實入場費由605.62萬元起。而日前加推的價單第2號共176伙，折實平均呎價為24,340元，屬原價推出。

●映日灣星期日發售172伙

億京發展位於荃灣的映日灣，剛發出新銷售安排，落實於星期日(9月22日)推售172伙。該盤日前加推第4號價單，包括167伙標準戶，由開放式至三房不等，實用面積由217至859方呎，並推出5伙特色戶，實用面積由418至1,908方呎。該批單位折實呎價由17,307至22,786元，平均呎價19,794元，入場費由426.9萬港元起。

●賢文禮士連沽4伙 套現逾1.82億

據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，剛連沽4個單位，套現逾1.82億元。其中1座9樓C室，實用面積1,336方呎，平台面積101方呎，招標成交價3,651.12萬元，呎價27,329元。該單位曾以價單形式推出，8月曾擴大折扣10%，但折實售價仍要約4,345萬元，是次做價再低約16%。

成交紀錄冊亦顯示，同座低一層的8樓C室標準戶，實用面積1,489方呎，早於2017年9月以4,098.04萬元售出，呎價亦要27,522元。

至於剛售出單位中，以1座10樓D室售價最高，該單位實用面積1,597方呎，天台面積1,375方呎，成交價5,350.74萬元，呎價33,505元。

●海璇部分單位加價最多7%

而同座12樓F室，實用面積286方呎，價單售價由1,317.7萬增至1,330.9萬元，呎價由46,073加至46,535元，加幅1%。該盤同時發出新銷售安排，於9月20日起發售6伙。

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