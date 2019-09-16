神測再現？美企CFO估道指要先大跌4千點

去年及今年初測市神準的「最佳專家」又出場了！外國傳媒報道，有調查顯示，美國各大企業的首席財務官(CFO)偏向認為股市要調整，當問及他們道指下一步是升穿28,000點還是跌返23,000點時，大部分CFO估計是「先跌返23,000點」。

其中，尤以亞太區一眾CFO對美國股市短期展望最悲觀，有80%認為，道指很有可能首先經歷大冧市，幅度或達4,000點，即重返23,000點水平。惟身處美國的CFO未太悲觀，43%回應「不確定」，即不太覺得道指會大跌，僅30%認為會跌至23,000點水平；26%認為先升上28,000點。

不過，總結來自北美、歐洲、亞洲3大地區的調查，沒有大比例的CFO認為道指會先升上28,000點。經濟方面，65%受訪CFO相信，2020年美國不會陷入衰退。

別輕視上述CFO的測市能力，回看今年3月，受訪的CFO大多數看好2019年。當中，91.3%認為美國今年不會陷入衰退；8.7%不知道；沒有人認為會衰退。歐洲方面，26.1%認為今年會陷入衰退；47.8%認為不會；26.1%不知道。(註：他們很大機會估中)

值得留意的是，在去年第4季美股仍破頂的時候，CFO們於2018年11月認為道指要先跌落23,000點，之後才有望升抵27,000點新高。目前回看他們「貼中」了，因去年底道指一度跌穿了22,000點，之後真的升抵27,000點。

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