夜市UPDATES：油價金銀齊漲　道指挫百點

沙特石油設施遇襲引爆中東「火藥桶」，市場避險情緒升溫，美股8連升或斷纜。道指目前報27,107點，跌112點或0.41%；標指報3,999點，跌8點或0.27%；納指報8,156點，跌20點或0.25%。外圍股市向下，港股期指夜市報27,055點，升1點，低水70點。

沙特原油生料短期難恢復，紐約期油現報每桶60.15美元，升9.66%；布蘭特期油現報66.41美元，升10.28%。

除了紐油及布油價格急漲一成外，資金亦相繼湧入避險資產。紐約期金升0.63%，每安士報1,509美元；而白銀價格更升1.97%，至每安士17.915美元。美國資產管理公司Baird首席投資策略師Bruce Bittles表示，儘管黃金價格上周出現回調，但仍然是一個有吸引力的選擇。

國際油價大幅波動，油企埃克森美孚上漲2%，雪佛龍升近2%；受累燃油成本增加，航空股走弱，達美航空跌近3%，西南航空跌近1%。

通用汽車跌2.5%，主要因通用汽車4.8萬工人周一將舉行大罷工。

本周市場重點關注全球利率走勢，早前歐洲央行如期減息為全球央行進一步寬鬆奠定了基調，本周聯儲局、日本央行等全球多國央行將公布利率決議。利率期貨顯示，該行9月減息0.25厘可能性高達93.3%，10月再減息0.25厘可能性為44.3%。

歐洲方面，英國首相約翰遜將與歐盟委員會主席容克會晤，據報他希望可以在10月18日前達成新協議，否則，將準備無協議脫歐。歐洲主要股事向下，英股跌0.29%；德股跌0.53%；法股跌0.66%。

【21:30】油市遭打亂，美股開市早段受壓，道指挫113點，至27,105點；納指跌55點，至8,121點；標指跌13點，至2,993點。

高盛上周五將蘋果公司(Apple Inc.)12個月目標價由187美元削至165美元，稱該公司向新產品買家提供一年免費試用串流服務TV+的做法，可能對盈利構成實際的負面影響。Apple股價上周五收市挫1.94%後，早段跌0.16%至218.41美元。

不過，油價急漲帶動油股逆市上升，埃克森美孚股價升3.39%至75.1美元；雪佛龍股價升2.96%至125.1美元。

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