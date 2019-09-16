樓價UPDATES：租金受壓　各區錄低價租務個案

市區屋苑在租務旺季過後，租金亦見回落，新蒲崗譽‧港灣剛錄得一宗低市價租務個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●譽‧港灣7座低層C室兩房戶，向南望開揚景，實用面積584方呎。業主以約2.1萬元放租一個月，吸引區內人士洽詢，議價後減1,500元，以1.95萬元低市價一成租出，實用呎租33.4元。租客為一對夫婦，心儀單位向南兼新淨，故睇樓一次即決定承租。

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新界區

●元朗區本月成交氣氛有改善，累錄約28宗，當中以尚悅佔5宗最多。該屋苑8座中層B室兩房戶，實用面積440方呎，以600萬元易手，實用呎價13,636元，單位七年升值約48%。本月初同屬8座中層B室以553萬元沽出，相隔半個月，反映是次做價回升47萬元或8.5%。

●沙田第一城在48小時內連錄至少5宗買賣，包括48座低層兩房戶，實用面積284方呎，開價540萬元，減至500萬元沽出，實用呎價17,606元。據了解，項目9月份已錄約4宗做價跌至「五球」個案。

●上水高爾夫‧御苑入伙約一個半月，由於租盤量多，租金受壓。物業7座中層B室，實用面積375方呎，以一房設計，上月以1.68萬元放盤，議價後減4,300元，以1.25萬元租出，實用呎租33.3元。租客為區內人士，剛沽出原有物業，轉為租樓。若以上址去年購入價693.7萬元計，回報率約2.2厘。

●東涌東環5A座高層10室，實用面積483方呎，租客遷出後，九月開價730萬元放售，剛獲買家以638萬元承接，呎價13,209元。原業主持貨4年多，帳面賺79.2萬元。

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