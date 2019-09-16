財經評論：中東添亂油價飆　亞太經濟雪上霜

全球最大產油國之一的沙特阿拉伯石油設施遇襲，令油價急飆，再加上內地公布的一系列經濟數據未如理想，形勢繼續不利亞太區，尤其是與美元掛鈎的香港勢受創更深。若社會動盪再拖下去，只會讓經濟雪上加霜，當寒風凜凜吹至之時，恐伴隨着悔不當初的嘆息。

在沙特遇襲事件發生後，反映國際油價的布蘭特期油一度抽升11美元，每桶直撲72美元，其後升幅收窄，惟「油魔」威脅未完，因沙特可能需時數周，才能完全恢復失去的每日逾500萬桶產油量，以其每日產量逾千萬桶計，數周時間即意味或須動用逾億桶石油儲備來履行供油合約。市場擔心的不是各國原油儲備是否足夠，而是後續可能出現的軍事行動，會使油價失控地急升。

事實上，是次無人機襲擊沙特事件，充分印證一些專家對科技日新月異的擔憂是正確的，即使諸如沙特擁有先進軍事和龐大國防預算的國家，也可以如斯不堪一擊，而且施襲成本不算高。今次成功突襲，更可能助長恐怖分子的氣燄，使全球經濟再度陷入恐慌之中。

今趟油價若持續飆升，對亞太區影響最大！資料顯示，全球每日原油需求約一億桶，單是亞太區就佔了逾35%，惟亞太區是全球產油量最小的地區，佔環球總產量不足10%，故區內經濟表現很視乎油價。舉例來說，只要布蘭特期油每上升10美元，印度國內生產總值料會減少0.4個百分點，以該國今年第二季經濟增長放緩至5.7%而言，倘油價持續抽高，經濟增長穿5%的難度不大。

再者，油價飛升會打擊本已疲憊不堪的汽車銷售，而其銷情好壞是各地經濟的前瞻指標之一。剛巧內地16日公布了一連串經濟數據，無論是工業增加值、固定資產投資，抑或社會消費品零售，全部增速均遜預期。當中，8月零售總額按年增長7.5%，較7月回落，但若扣除汽車，則增長9.3%，較7月加快0.5個百分點。換言之，內地高消費群依然勒緊褲頭，使佔消費最大額度的汽車銷售持續遇冷，目前禍不單行的是油價飆升，預示經濟短期內難見曙光。

香港較中印等鄰近地區更不妙，若今季經濟被證實陷入衰退，而通脹因油價及豬肉等而逆升的話，市民生活只會百上加斤、怨氣更大。

可惜的是，今次沙特遇襲，涉及軍事行動的壞消息恐接踵而至，油價或進一步攀升，勢擾亂一眾央行的放水大計，再加上非洲豬瘟等問題，使經濟出現滯脹的機會驟增，實難言樂觀。

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