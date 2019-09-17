東方日報B1：油價曾飆20%破天荒　分析估重上100美元

全球最大石油出口國沙特阿拉伯的石油設施上周末遇襲後未能全面恢復供應，倫敦布蘭特期油周一曾升11.73美元或19.48%，創1988年石油期貨開始交易以來最大漲幅，每桶高見71.95美元，紐約期油亦曾漲15.48%至每桶63.34美元。分析認為，倘沙特石油供應缺口未能迅速填補，油價或衝上每桶100美元，依賴進口石油的中國及日本恐成為最大輸家。

國際油價周一甫開市已爆升，芝加哥期油交易因漲至7%上限而暫停交易兩分鐘。JTD Energy Services首席策略員John Driscoll形容是對沽空倉或淡友的「大屠殺」。不過，之後油價漲幅縮窄，美國周一早段，布蘭特期油漲10.08%，報66.29美元，紐約期油升9.7%，報60.17美元。

市場認為，未來油價走勢要視乎損失的供應能否於短期內恢復。是次襲擊即時令沙特供應每日減少570萬桶，史上最傷，相當於該國50%產油量或全球5%供應。據報，沙特初步目標在周一結束前恢復三分之一或約200萬桶供應，全面恢復則可能需更長時間。

另外，消息人士透露，沙特國營油企沙特阿美周一向多名主要亞洲客戶派定心丸，指出仍然會按合約供油。

標普Global Platts指，今次事件變相消除全球所有剩餘產能。國際能源機構(IEA)估計，石油輸出國組織及其他盟友產油國每日只有約92萬桶剩餘產能，若中東局勢惡化，阿聯酋及科威特的石油生產設施亦可能受威脅。

能源顧問Wood Mackenzie認為，石油市場將加添地緣政治風險溢價。Rapidan Energy創辦人兼總裁Bob McNally認為，若供應持續七天受阻，原油價格最少會漲15至20美元，倘持續三十天，油價將高見三位數，即每桶100美元。

不過，能源顧問FGE主席Fereidun Salamat認為，市場周一反應過度，料未來數日油價會回落，因為市場供應「相當平衡」，部分石油消費國有頗多原油儲備，料油價最終僅漲2至3美元。

他指，日本擁有約190天石油儲備，南韓亦可維持供應最少90天，中國與印度庫存則介乎兩周至兩個月消耗量，惟一旦庫存遭提取，將容易受未來供應受阻事件影響。

中國及日本是繼美國之後，全球第二及第三大石油消費國，但兩國均極度依賴進口原油，前者每日消耗約1,280萬桶，但本土產油量只有約480萬桶。油價上漲勢對已受中美貿易戰、環球經濟放緩及豬肉價格攀升影響的中國經濟雪上加霜。

相反，美銀經濟師指出，能源佔美國家庭消費，由上世紀七十年代約8%，下降至目前約2.5%。該行去年研究亦發現，油價一次過漲20美元，只會短暫地削減美國經濟增長0.1個百分點。與此同時，頁岩油鑽探技術出現突破，令美國產油量在2000至2018年間增逾一倍，甚至超越沙特成為最大產油國，意味高油價對消費者及企業的影響，會被油企的得益抵銷。

芝加哥大學經濟學家Ryan Kellogg指，十年前波斯灣石油供應受阻，明顯會對美國經濟產生負面影響，但現時影響已不大如前。儘管如此，有分析認為，由於出口設施有限，即使美國頁岩油增產，仍不足填補沙特的供應缺口。

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