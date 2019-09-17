胡孟青：政治市不宜寄望過高

避險降溫，資金再重新調配，剛剛過去的一個星期，被視為最安全的政府主權債，全球資金由這類資產流出規模逾50多億美元，短期政府債券外流規模據報更是單周有紀錄以來最多。取而代之的股票，獲約150億美元資金淨流入追捧，創下了12個星期以來最多，連香港股票也錄得外來資金追捧，可喜可賀！

以上的資金流向重新擺位，可說是相當短線的策略，建基於市場早前借地緣政治因素、及過分煲大對經濟衰退憂慮而出現的過分避險。美銀美林早前的一個指標再次言中，市場過分悲觀，那正正就是高風險資金博反彈的最大支撐力量了。

事實上，今年資金一面倒流入債券，規模達3,000億以上。而觀乎剛剛過去的一星期，指標的10年美債債息卻升至了1.9厘水平，單星期計累積升了近40點子，為2016年以來最大。與此同時，美國中小型股就錄得3年來最大升幅。

市場情緒一面倒、鐘擺效應的觸發，簡單而言就是央行或政策上有三部曲概念：歐洲央行大規模寬鬆；繼而是美國會減息；兩者之間幾乎肯定出現的是人行亦將會下調市場利率。老實說，歐央行已經技窮，知其不可為而為之，減息已不是新鮮事情，但當地重啟量寬，並且明言經濟及通脹指標不達，量寬不會停，本質上就是將日本的一套發揚光大。歐央行餘下來要擔心的，就是債券可能買無可買，最後連檔次較低的企業債、或ETF都要掃盡。

釋出善意是短期股市的主題，央行之外，最重要莫過於是中美之間的貿易角力有降溫迹象。從官員及媒體獲取的訊息，似乎中國一直強調的求同存異終於成為主調，兩國之間願意或傾向來一份局部協議，僅要處理關稅問題。這樣的話，問題似乎易解決得多。

眾所周知，中國從來不介意大幅增購美國貨品，但要顧及面子問題，美方亦了解，之前步步進逼，寸步不讓反而累了大事。特朗普變臉之快，明顯是民意及選票的考慮，而中國國慶前要製造好氣氛，更重要在於拖了一整年的四中全會10月份召開。說到底，政治考慮是股市上升的背後功臣，但後市難料，皆因過去兩年已領教過，對政治升市認真就會失望，陷阱重重。9月繼續蜜月期，10月要開會，以此推算的話，難道踏入深秋就要小心？

獨立股評人 胡孟青

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