國泰航空一度瀉逾7% 油股逆市漲
2019年09月17日 00:13
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國泰周一股價大跌。
油價周一狂飆令航空股成為「洗倉」對象，其中因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)股價曾瀉7.17%，低見10.1元；收市仍挫4.04%，報10.44元。相反，石油股則有資金吸納，中國海洋石油(00883)逆市漲7.39%，為周一升幅最大恒生指數成分股。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，沙特阿拉伯產油設施受襲，市場固然憂慮全球原油供應受阻，但會審視其他國家會否增產，以及美國動用其戰略儲備去遏止油價升勢，故油價持續攀升機會不大。然而，國泰目前經營環境嚴峻，「政治因素大於其他嘢」，並不會因油價升勢止步、甚至掉頭回落而有轉機。
他又指，航空公司應該已在期貨市場鎖定燃油成本，油價今次急升對其業績造成的即時影響未必很大。中美貿易糾紛近日有緩和迹象，帶動人民幣兌美元匯價回穩，加上內地航空市場不如香港般差，中資航空股短線或有反彈空間，「但國泰衰在少咗人嚟香港，所以係另一回事」。
不過，石油股則明顯有資金追捧，中國石油(00857)曾上漲7.62%，收市升4.25%；中國石油化工(00386)曾升4.04%，收市升1.82%。沈慶洪指，環球經濟前景不明朗恐抑制原油需求，「油股好多高開低收，齋睇圖都唔會追，而市場對油股興趣不大」。
券商花旗認為，專營上游油氣生產的中海油是油價抽升的最大受惠者。
對於亞太區內的煉油及化工企業，該行認為，煉油股毛利既能受惠庫存價值顯著上升，亦有望在國際海事組織(IMO)即將實施的航運燃油「限硫令」得到改善。然而，化工產品價格在中美貿易糾紛下未必能夠「複製」原油價格漲幅，未必能夠將原油成本上漲轉嫁客戶。
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