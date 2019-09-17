國泰航空一度瀉逾7%　油股逆市漲

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，沙特阿拉伯產油設施受襲，市場固然憂慮全球原油供應受阻，但會審視其他國家會否增產，以及美國動用其戰略儲備去遏止油價升勢，故油價持續攀升機會不大。然而，國泰目前經營環境嚴峻，「政治因素大於其他嘢」，並不會因油價升勢止步、甚至掉頭回落而有轉機。

他又指，航空公司應該已在期貨市場鎖定燃油成本，油價今次急升對其業績造成的即時影響未必很大。中美貿易糾紛近日有緩和迹象，帶動人民幣兌美元匯價回穩，加上內地航空市場不如香港般差，中資航空股短線或有反彈空間，「但國泰衰在少咗人嚟香港，所以係另一回事」。

券商花旗認為，專營上游油氣生產的中海油是油價抽升的最大受惠者。

對於亞太區內的煉油及化工企業，該行認為，煉油股毛利既能受惠庫存價值顯著上升，亦有望在國際海事組織(IMO)即將實施的航運燃油「限硫令」得到改善。然而，化工產品價格在中美貿易糾紛下未必能夠「複製」原油價格漲幅，未必能夠將原油成本上漲轉嫁客戶。

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