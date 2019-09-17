羅尚沛：內地實質寬鬆已成共識

香港局勢未見緩和，國家最新經濟數據不濟，恒指在兩面夾擊下，周一(16日)一度跌逾300點，可喜的是27,000點關口還是守得住。中國經濟數據，可說是差強人意，8月份全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，創2002年2月以來最低水平，市場原本估計增長5.2%。社會消費品零售品總額按年增長7.5%，差過預期的7.9%，如果扣除汽車以外，則增長0.3%，按月加快0.5個百分點。固定資產投資按年增長5.5%，低於預期的5.6%。

雖說「不願打，不怕打，必要時不得不打」，但在貿易戰升級的情況下，中國經濟的隱憂確已逐漸浮出水面。有見及此，李克強總理再一次提出，要利用中國經濟的韌性去對抗逆周期，貨幣政策口講要穩，實質寬鬆已是共識。降準後，期待MLF利率下調，為下次貸款市場報價利率(LPR)的大力下調創造條件。

但之前推出的刺激消費措施，似乎還未到位，就以汽車為例，取消限購和以舊換新兩項優惠政策，已證明效力不大。市場一直等待簡單直接的補貼政策，希望在十一長假前能落實，否則的話，已炒上的汽車股和消費，實在難以一直維持在如此高的市盈率水平。

美國今個星期估計會減息四分之一厘，屬市場預期，對美股估計沒有太大提振，相反減息後會否導致美股高位回調，這點要保持高度警惕。至於油價，沙地估計石油設施很快就會修復，美國、沙地、伊朗和也門關係錯綜複雜，但一點肯定的是，美國和俄羅斯極有意圖在油價高位散貨，所以油價短期不能高追。

港股在過去的兩個月，形成了一個格局，就是星期一回應香港局勢而跌，然後到周中消化完成後就慢慢回穩，尤其是過去兩個星期三都忽然急升。至於今個星期三又會不會重演爆升，是值得期待的。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。