香港會計師公會：成也估值敗也估值

估值這個概念對於投資者並不陌生。估值在上市公司的財務報告披露的數字有着重要關連，例如某些金融工具或在企業洽購中確認的無形資產(例如專利權、品牌名稱)等，都是按公允值入帳，因此估值足以影響公司的財務狀況以至股價。

事實上，估值報告的質素對公司董事、財務顧問、核數師、監管機構等的工作十分重要。以核數師為例，為企業核數時，他們需要判斷估值數據有否問題。

觀乎本港的商業市場，商業估值服務的對象，以本地或內地家族企業和初創公司居多。估值市場競爭激烈，估值師獲取生意的關鍵取決於與客戶的關係及相宜的價錢，加上部分企業管理層對前景預測傾向過於樂觀，或因盡職審查的意識較薄弱，而忽略優質估值的重要性。

此外，企業董事亦未必有充分的估值知識，而對報告提出有效質疑。這些管治及企業文化，或會犧牲了估值師的獨立性和估值報告的全面性，最終影響廣大股東(尤其小股東)的利益。

值得留意的是，全球商業交易有增無減，財務報告以公允值列帳的項目日增，估值的複雜性亦愈來愈高，但香港尚未有統一的估值師發牌及監管制度，質素難以保證之餘，亦要關注資歷能否趕上環球市場需要。香港作為國際領先的金融中心，完善的商業估值專業，將有助增強投資者的信心。

有見及此，香港會計師公會與其他估值專業的持份者，如國際估值準則委員會(IVSC，為國際估值準則及相關技術提供指引的獨立機構)、會計業、測量業、估值業等組成工作小組，就本港估值市場需要提出了一套合適的專業操守框架，並正進行公眾諮詢，冀能提升本港商業估值服務的水平。詳情可瀏覽香港會計師公會或IVSC的網站。

香港會計師公會

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