【名家筆陣】溫天納：油市「黑天鵝」無礙內地幣策

在沙特原油設施遭無人機襲擊前，環球投資機構原則上都是看淡油價。

內地減息與否，通脹及流動性是重點考慮。原本，原油因素並非考慮之列，可是上周六沙特阿拉伯最大原油設施遭無人機襲擊，導致逾500萬桶(每日)產能暫停，由於受影響的產油量佔沙特當前產油量的一半，沙特的石油產出和出口均中斷。昨日內地市場馬上反應，上海原油期貨一開盤就漲停。

這次事件可謂第3季度經濟「黑天鵝事件」，對原油期貨價格的影響最為直接，環球及內地經濟亦受到影響。綜觀歷史趨勢，戰亂或恐怖襲擊突發事件往往會帶來原油價格的劇烈波動，但不會改變油價的長期走勢。觀察更長的油價周期，從供應方面判斷，美國石油產量目前仍接近歷史最高水平。筆者認為在12月召開石油輸出國組織(OPEC)會議前，OPEC不會輕易決定推翻此前減產的決定。

若從需求方面判斷，早前OPEC、美國能源信息管理局(EIA)和國際能源機構(IEA)均下調了2019年和2020年全球原油的需求前景。針對近期環球經濟增長放緩，市場對經濟衰退的擔憂，多於貿易磋商取得進展。故此，不排除原油價格抽升後，很快將回到弱方的平衡點。

不容否認，短期而言，宏觀因素及中東地緣政治帶動供需預期改善，對油價存在一定的支撑作用。不過，中期來看，預期能否轉化為現實存在非常大的變數，供應最終會恢復，需求仍受制於環球弱經濟。投資者需要小心，同時需要密切關注近期中美貿易談判進展和突發地緣政治事件的態勢發展。

油價上升直接利好具備油氣資源的彈性標的企業，同時油價上升短期內亦會帶來化工品的價格上升，煤化工經濟性提升直接受益，石化產品長期仍取決於市場需求，投資者的焦點將放在油服及具備油氣資源企業。

沙特能源大臣證實襲擊導致沙特的原油供應每日減少570萬桶，大約佔沙特石油日產量的50%，佔國際市場每日原油供應量的5%。估計沙特完全恢復原油生產可能需要數周至數月的時間，國際油價短期內難免飆升。估計石油產量減少部分將通過沙特現有的石油儲備來補償供應缺口。此外，襲擊還導致沙特乙烷和液化天然氣的供應量減少了大約一半。

回顧歷史，環球原油市場上一次經歷類似大規模的供應斷裂的事件發生在1990年，當時伊拉克入侵科威特造成400萬桶(每日)的供應中斷。這次無人機襲擊令到500萬桶(每日)供應受影響，數字的確震驚，市場擔憂是正常的。不過，在海灣戰爭後，油價走勢雖凌厲，卻猶如山峰，其後亦急速回落。

在目前環球基本面判斷上，在本次襲擊發生前，環球投資機構原則上都是看淡油價，傳統產油國急於減產。參考早前國際能源機構的報告，今年6月份美國的原油出口更一度超越沙特，成為全球最大原油出口國。由於供應大於需求，環球原油期貨價格呈現震盪下滑，在上周五美國原油期貨主力合約收市價在54.82美元。

沙特正在忙於「滅火」，一方面是需要撲滅石油設施的沖天大火，另一方面是消滅市場供應劇減的擔憂。估計沙特將爭取石油產量盡早恢復到正常水平，而美國能源部在日前的聲明中，亦表明準備在必要時動用戰略石油儲備，以穩定石油市場。在這基礎上，筆者認為油價暫不會干擾內地的財金政策。

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授 溫天納

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