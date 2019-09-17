林嘉麒：移動平均線匯聚　大市醞釀突破

投資市場上周充斥着眾多短期利好消息。中美再開展貿易談判、雙方在關稅上釋出善意，帶動恒指上周五最高見過27,366點水平。事實上，美國10年期債券息率由9月初的1.429厘低位反彈至1.9厘水平，反映了市場風險胃納上升，在資金推動下，整體大市變得樂觀。

本周環球多間央行議息是城中焦點，上周歐洲央行已率先出招，將存款便利利率下降0.1厘至負0.5厘，同時重啟量化寬鬆，從今年11月1日起，每月買入200億歐元債券。在面對經濟下行壓力下，估計環球央行貨幣政策偏寬鬆，在市場的憧憬下，有利短線股市氣氛。

恒指周一(16日)受內地經濟遜預期及油價突然飆升影響而出現調整，一度跌超過300點。恒指上周升662點，高見過27,300以上水平，距離250天線亦只有8點，遇上市場負面消息時，回落調整屬於很合理，暫時未需要擔心短期已見頂。首先，環球資金風險胃納仍然大，市場對負面消息的消化力應該足夠。其次，周一國家8月份經濟數據就算差也是情理可原。

8月份全國規模以上工業增加值同比增長4.4%，增速比上月回落0.4個百分點，是2002年2月以來最差；8月份社會消費品零售總額3.4萬億元人民幣(下同)，同比增長7.5% ，惟增速比上月回落0.1個百分點；首8月全國固定資產投資(不含農戶)40萬億元，同比增長5.5%，增速比首7月回落0.2個百分點。

數據反映內地經濟確實有下行壓力，內地已出手救經濟，8月新增貸款1.21萬億元，遠勝市場預期，同時周一開始全面降準0.5個百分點，釋放了九千億元資金。另外，對小微企、民營企業支持力度加大，城市商業銀行額外於10月15日和11月15日分兩次定向下調存款準備金率0.5個百分點，合共1個百分點。再者，某程度上，8月數據差是由於投資者正受9月1日起中美互加關稅的憂慮，近日中美雙方已釋出善意，經濟活力或可回暖也說不定。

周一A股表現平穩，反映整體經濟情況未需要太擔心。至於油價方面，沙特油田設施遇襲事件發展仍待觀察，沙特已表示短期可修復三分之一供應，也會請求OPEC國協助，亦有儲備可釋放等，當然，我們應要留意進一步襲擊的可能性，估計油價短期再爆升機會微，未會因此影響環球經濟。

恒指周一跌至50天線附近見反彈，最低見過26,976點，50天線(約26,945點)可視為短期支持位。另外，250天牛熊分界線在27,374點，估計在沒有特別利好消息的情況下，此水平有一定阻力。相信在美國聯儲局議息前，投資者觀望情緒較濃，恒指悶局機會高。

惟要留意，多條主要移動平均線已慢慢匯聚在一起，除了20天線(26,300)較遠外，10天、50天、250天及100天線現時分別在於26,734、26,945、27,374及27,568，最寬也不過是833點，意即下一輪新走勢很快就會出現了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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