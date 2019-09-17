鑫濤：美股倘急跌可果斷入市

大行瑞銀日前發表最新的報告指出，基於美國10年期國債債息持續走低，反映市場已開始預期未來美國經濟的增長率由於受到美中貿易緊張局勢持續帶來不確定性負面影響將會放緩，所以把明年美國的經濟增長率從今年的2.3%明顯下調至1.3%。

由於瑞銀對美國經濟持悲觀的態度，所以預期本周聯儲局議息後將會宣布減息0.25厘，並會在明年底之前再有四次的減息機會，每次也會減息0.25厘，瑞銀指出惟有這樣才可以阻止美國經濟陷入連續兩季出現負增長的衰退局面。

倘若瑞銀對未來1年美國經濟環境的悲觀預期真的正確無誤，即在未來1年時間裏，聯儲局因為差勁的經濟環境只好迫於繼續把目前仍然偏高的利率水平調低的話，意味着美國的減息周期不會這麼快便結束。所以筆者相信美股未來1年的走勢肯定不會差到哪裏去，因此投資者目前不宜因為美股仍然接近歷史高位附近，而採取貿然入市大手做淡的策略，反而更應該有耐性等待美股一旦出現急跌的情況時果斷地採取趁低買入的策略。

上周美國總統特朗普在Twitter再次呼籲聯儲局應該大幅減息，並認為聯邦基金基準利率應該降至「零或以下」，特朗普的言論毫無疑問會為美股構成良好的支持力。然而由於最近數周美股已大幅上升，標指期貨自8月26日的2,810.25點低位，到上周的3,023.75點高位已上升近8%，並且在三千點心理關口明顯遇上阻力，所以短線而言，美股料會面對投機者的獲利回吐壓力，因此或會向下作出明顯調整。

若標指期貨調整上述升幅的38.2%，目標可見2,942點，此目標與20天線支持相若。稍後投資者若看見標指期貨調整至20天線附近，進取者可以採取趁低買入的策略，博調整完畢後可以再創歷史高位。

資深市場人士 鑫濤

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