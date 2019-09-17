陳蓓敏：恒指徘徊區料向上移
2019年09月17日 00:48
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周末期間，沙特阿拉伯兩個主要石油設施，遭無人機襲擊，也門武裝份子承認責任。因受襲關係，沙特估計每日停產570萬桶石油和天然氣，約於10月中後才能恢復產能。倫敦期油昨日曾急升約19.5%。紐約期油試探60美元關口。華衣破損，皇帝女沙特阿美上市計劃傳延遲。高油價，對美國是好消息還是壞消息，市場有不同見解。特朗普急急表態，如有必要，將釋放戰略儲備，便知其意向。繼上周歐洲央行減息，市場等待美國聯儲局議息。
香港內部矛盾糾纏，相關經濟股份受影響，恒指在27,000關口徘徊。短線徘徊區上移至50天和100天線間，約26,900至27,600。
近期多間公司重啟上市程序，如早前具備品牌的啤酒商百威亞太。可留意沉靜一段日子已上市同業，華潤啤酒(00291)上半年曾有裁減員工行動，主要是優化員工結構，上半年員工較去年底減約五千人，裁員計劃將在年底基本完成。潤啤半年業績優異，股東應佔溢利升24%至18.7億元人民幣。整體毛利升12.7%至71.2億元，毛利率升1.9個百分點至37.8%。受惠啤酒市場消費升級，帶動集團旗下中高端產品銷售理想，有助毛利率改善。建議候低吸納，目標價46元，跌穿40.4元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
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