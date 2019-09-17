歐宸銘：港股追落後先試衝27300

上周，美國公布8月核心消費者物價指數(CPI)回升至2.4%，創1年來最大增幅。物價上升一方面或可能跟貿易摩擦有關，關稅上升推升商品價格，而另一個原因可能是美國的消費保持穩定增長，8月份零售環比增長0.4%好過預期，支撐物價上漲。

中美早前同意於10月初在華盛頓舉行第13輪會談，雙方更互表誠意，先是中國削減部分美國關稅，並向美國大手買入大豆，後有美國宣布延遲向價值2,500億美元的中國貨調高關稅。貿易摩擦發展至今，兩大國經已逐步體現貿易關稅對民生以及經濟等層面上造成的負面影響，更不願任由情況繼續惡化。適逢美國總統特朗普為求爭取更多的選票增加連任機會以及中國70周年國慶，市場大多預計兩大國領導人將不願在這個風口或重要關口上再作周旋，10月初就貿易談判達成協議的機會大為增加。

良好的美國數據，市場憧憬中美貿易戰緩和，再加上美國10年債息低位回升，多少反映市場避險情緒降溫，造就美股8連升的走勢。除了美股節節上走之外，A股近期的強勢亦不容忽視，據市場數據，外商直接投資(FDI)2018年較2017年仍有3%增長，2019年至今仍增長逾3%，數字上外商繼續願意投資內地市場，暫未有爆出外界傳聞的撤資潮。反觀港股局勢尚未站穩，恒指上周縱然貼近250天線，惟成交未能配合，短期內仍以27,300點作為第一阻力位。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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