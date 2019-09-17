中信銀行(國際)：歐元有望反彈　上試1.125

美國8月零售銷售數字按月增0.4%，密歇根大學9月消費信心指數初值報92點，兩者均好於預期。經濟指標的改善不太可能影響美國聯儲局本周開會時減息的決定，美元指數下跌至98.202。

歐洲央行於上周四舉行議息會議，一如市場預期推出5項措施刺激經濟，宣布減息0.1厘，存款利率降至負0.5厘的歷史最低水平，並又重啟量化寬鬆，將從11月1日起每月重新啟動200億歐元的債券購買計劃，並更改前瞻指引，變相無限期實施寬鬆措施，歐元一度跌至低位1.0925美元，但歐洲央行的新措施未如市場預期般激進，歐元兌美元反彈至1.1064。

市場普遍預期美國聯儲局於本周的政策會議上將會再減息0.25厘，但市場最重視的是日後聯儲局對利率走勢的取態；而歐洲央行刺激措施寬鬆力度低於部分市場預期，顯示央行並未認為歐元區的經濟面臨更嚴重的下滑或明顯的衰退。如果美國聯儲局在會後對息口的論調比預期鴿派，市場認為歐元可望反彈，上方阻力在1.1250美元水平。

中信銀行(國際)

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