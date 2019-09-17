沙特石油設施遇襲　紐約期油收市飆升逾14%

沙特石油設施遇襲，市場對油市供應短缺感到憂慮，刺激國際油價大幅上漲。紐約期油收報每桶62.9美元，升8.05美元或14.68%，創2008年12月以來最大單日升幅。布蘭特期油收報每桶69.02美元，升8.8美元或14.62%，為1988年期貨開始交易以來單大單日升幅。

原油期貨周一(9月16日)成交急劇增加，洲際交易所(ICE)的布蘭特原油期貨成交量超過200萬手合約，創單日歷史新高；美國芝加哥商業交易所(CME)的紐約原油期貨紐約原油期貨成交量增至130萬手合約，創2016年油組達成減產協議以來單日新高。

沙特國家石油公司沙待阿美兩處產油設施上周六(9月14日)因襲擊受損而暫時停產，合共單日減產570萬桶原油，數字相當於沙特及全球單日產油量一半及5%。有消息指，沙特阿美需要數周才能將全部產能恢復到正常水平，惟大部分產能可以在幾天內恢復。

沙特外交部周一證實，沙特阿美在遭遇無人機襲擊後石油減產50%，並稱初步調查結果表明，無人機襲擊事件中出現了伊朗武器，而事件的首要目標就是全球石油供應。沙特將邀請地區專家和聯合國專家一同進行調查。

美國總統特朗普周日(9月15日)授權動用戰略石油儲備穩定市場供應，更首次暗示採取軍事行動反擊，聲言「子彈已上膛」鎖定罪魁禍首。

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