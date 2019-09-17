美股收市：道指挫142點　結束8連升

沙特石油設施遇襲，市場擔心油價上漲會拖累經濟表現，美國股市周一受挫。道指收報27,076點，跌142點或0.52%，結束連續8日升勢；標指收報2,997點，跌9點或0.31%；納指收報8,153點，跌23點或0.28%。

國際油價單日急飆逾14%，刺激油股做好，雪佛龍逆市上漲2.16%，為道指表現最好的成分股；埃克森美孚則升1.5%。航空股受壓，美國航空單日急挫7.28%；聯合航空下跌2.84%。

Prudential Financial首席市場分析師Quincy Krosby認為，任何可能對經濟不利的因素都會傷害到股市表現，但相信沙特石油設施遇襲對美股影響有限，因美國有能力自行提升油產，故此，外部因素的影響較低。

另一方面，本周市場重點關注全球利率走勢，早前歐洲央行如期減息為全球央行進一步寬鬆奠定了基調，本周美國聯儲局、日本央行等全球多國央行將公布利率決議。

利率期貨顯示，美國聯儲局9月減息0.25厘可能性高達93.3%，10月再減息0.25厘可能性為44.3%。

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