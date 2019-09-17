人民幣業務帶挈　港外匯交易飆40%做全球四哥

香港積極提高外匯交易競爭力，國際清算銀行(BIS)調查顯示，以地區劃分，香港的日均外匯交易額大增逾四成，至6,320億美元，市佔率看齊新加坡，然而，交易額僅以10億美元之差落後星洲，飲恨三甲不入，續居全球第四大外匯中心。銀行界表示，香港外匯交易飆升主要受惠人民幣業務日趨成熟，隨人民幣持續開放，香港排名有機會躋身三甲。

BIS每3年公布一次的外匯及場外(OTC)衍生工具市場活動調查顯示，若以全球貨幣區分，港元的交易額明顯飆升，今年4月的每日平均成交額，較2016年同期飆1.6倍至2,330億美元，市場份額由2016年的1.7%，躍升至3.5%，成為全球第九大交易貨幣，排名亦較3年前躍升四位。

●套息交易刺激港元

對於港元交易錄「大躍進」，光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文解釋，過去3年港元經歷利率正常化過程，同業市場利率的波動性較大，變相刺激港元交易，當中以買入美元、沽出港元的套息交易為主，帶動港元交易活躍。

儘管近年中國積極為人民幣國際化鋪路，在今年4月，人民幣每日平均成交額，較2016年4月增加四成，至2,840億美元。不過，於過去3年間，人民幣的市場份額僅微增0.3個百分點至4.3%，於全球交易貨幣的排名上，維持第八位不變，僅高於港元。

●全球日均成交增30%

今年4月全球每日外匯平均交易額為6.59萬億美元，較3年前增加約三成，當中美元的地位仍穩如泰山，88%的外匯交易以美元進行，同期，全球79%的外匯交易集中於英國、美國、香港、新加坡及日本，當中英國及香港的交易活動明顯上升。

渣打銀行(香港)亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，自90年代開始，新加坡已鼓勵銀行和企業於當地成立總部，建立外匯交易的良好基礎，現時七大工業國集團(G7)貨幣大多於當地進行交易，香港可以有力與新加坡競爭，主要是離岸人民幣交易業務活躍，支撐香港大量外匯活動。

他認為，人民幣交易持續上升，其中離岸人民幣明顯飆升，相等於在岸人民幣交易額三分之一，隨人民幣持續開放，料香港外匯中心的名次有機會進身三甲，惟交易會側重於人民幣。

●金融發展全面佔優

滙豐資本市場亞太區聯席主管陳紹宗表示，香港金融業務發展全面，除了外匯交易外，不少海外機構視香港為重要集資地，加上香港離岸人民幣業務發展強勁，明顯具備多個優勢，期望香港各類金融業務的國際排名可更上一層樓。

香港金融管理局發言人表示，國際清算銀行的調查結果，再次確認香港國際金融中心的地位，香港過去3年間的日均外匯交易量上升，當中外匯掉期及現貨交易均告增長，主要受惠對沖和套利交易帶動，以及金融機構的對沖及融資需求增加。如果合併外匯及場外衍生工具交易量計算，香港則躍升為第三大交易中心，僅次於美國及英國。

他又透露，今年香港離岸人民幣的外匯及場外利率衍生工具交易活躍，日均成交額顯著上升44.4%至1,200億美元，香港仍為最大離岸人民幣交易市場。

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