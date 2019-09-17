【市前重點睇】道指回吐142點　日圓跌至108

●美匯指數漲至98.61，離岸人民幣(CNH)跌至7.062，港匯升上7.8182，圓匯弱見108.13，歐元考驗1.1關，英鎊回落至1.2428。金價於1,500美元關口上落。布油漲至69.02美元，紐油高企61.85美元。道指期貨上升。

●中美高級貿易談判代表料在一周半後會晤，美國商會行政總裁稱兩國距離達成全面協議還有很多工作要做。

●有調查顯示，美國各大企業的首席財務官(CFO)偏向認為股市要調整，當問及他們道指下一步是升穿28,000點還是跌返23,000點時，大部分CFO估計是「先跌返23,000點」。

●美國10年期國債孳息率跌4.91點子，報1.8467厘。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,002點，跌122點或0.45%。

●即月恒生指數夜期收報27,003點，跌51點，低水122點，成交15,927張。

●紐約期油收報每桶62.9美元，升8.05美元或14.68%，創2008年12月以來最大單日升幅。布蘭特期油收報每桶69.02美元，升8.8美元或14.62%，為1988年期貨開始交易以來單大單日升幅。

-沙特阿美對石油產量迅速恢復的可能性愈來愈不樂觀，周末遇襲的Abqaiq工廠可能需要幾周甚至幾個月時間才能恢復多數產能。

-石油輸出國組織(OPEC)秘書長表示，考慮油組及非油組成員國(OPEC+)國家增加石油產量為時過早。

●據報沙特阿拉伯國營油企沙特阿美兩考慮再度推遲首次公開招股(IPO)，主要因主要石油設施受襲，但最終決定仍視乎受損程度而定。

●紐約期金收報每安士1,511.5美元，升12美元或0.8%，創9月6日以來收市新高。

●英國脫歐前景未明，首相約翰遜周一(16日)與歐盟委員會主席容克舉行午餐會議，容克會後透露，英方仍未能提供任何替代北愛爾蘭擔保方案的可行方法。唐寧街則指，約翰遜和容克均認同要加強討論。

●歐洲央行首席經濟學家Philip Lane警告，歐元區經濟增長放緩的程度比之前預期的嚴重，通脹趨向2%目標的趨勢最近有所放緩。

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