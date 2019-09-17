【股民熱話】港交所被「拒婚」有所啟示…

首先，遲唔遲，早唔早，港交所喺呢個時候提出併購倫交所，係漠視了國際形勢的不利環境，亦即係冇充分審時度勢。要知道，明年就係美國總統大選，此前總統特朗普正無所不用其極打擊中國，不但要求美國企業配合，還要求盟友同一陣線。喺呢個時候，如果英國放行港、倫交易所合併，難免予美國感覺，英國選擇與中國同一陣線搞對抗，中國此刻能給予英國甚麼重大利益，能促使英國作出此決定？又英國目前正在煩惱10月底的脫歐限期，自己都分身不暇，讓倫交所乾脆拒婚，集中精力應對脫歐問題，係正路做法。政、經兩者從來不能分割開，今次港交所提購，並未有充分判斷國際環境，難免落得自討沒趣。

其次是，所謂「知己知彼，百戰百勝」，港交所今次就係缺乏「自知之名」。點解咁講？查實過去，不知有幾多海外同業向倫交所提出併購合作之類，但幾多能成功？港交所又憑甚麼能脫穎而出，成為別人眼中的「佳婿」呢？雖然，香港自詡係全球大的股票衍生品及新股市場之一，但其實呢個「虛銜」係由中國企業和中國資金促成，說不上國際化多元化，事實係這些年香港市場結構趨單一化，但若然倫交所要拓中國元素，何不直接與中國刁？再講，今次港交所「提親」，係發新股加現金。如今中、港經濟景氣持續轉差、股票市場前景利淡，港交所目前的估值絕不便宜，喺倫交所眼中，以股權形式的收購方式，那來吸引力？更何況倫交所喺今年8月亦提出以兩千多億元收購數據公司Refinitiv，如何會將港交所的提購建議睇得上眼？所以被「拒婚」實在不感意外。

第三，雖然被一口拒愛，但港交所擬以增收購價的現金比例和分析收購Refinitiv交易不利因素(港交所的併購建議條件之一是倫交所要放棄收購Refinitiv)，從倫交所股東埋手，增加了提敵意收購的機會。如是者，港交所的收購成本必然要增加，咁最頭痕的應該係港交所的小股東，一來若公司不論價爭心頭好，爭得到亦未必好；二來增發新股會造成每股盈利攤薄效應，短期會對港交所的股價添上重大不明朗因素，故各位小股東要好自為之了！

最後，亦係更令人憂心的是，乃倫交所表明看重中國市場，並選擇直接與上海交易所合作。可見，喺老外眼中，香港金融業的中介角色已不再受重視。作為香港經濟的支柱產業，未來金融業發展何去何從，倒是香港人要戙高床板諗清楚的問題！

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