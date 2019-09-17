港股曾挫300點 重磅藍籌全線跌 航空股續捱沽

港股跌幅擴至逾300點，恒生指數低見26,822點，失守50天線(26,920點)，暫維持約250點跌幅。國企指數跌80點，主板成交190億港元。

藍籌股普遍向下，萬洲國際及創科實業兩隻貿戰敏感股回吐3%及2.7%表現最差。中國神華升1.8%，是表現最佳藍籌。

昨日急升的石油股有回吐，中國石化跌2.4%；中國石油跌0.2%；中國海洋石油靠穩。油服務個別發展，華商國際海洋控股回吐近2%；巨濤海洋石油服務升1.4%。

航空股沽壓持續，國泰航空及中國國航跌2.1%及2.6%；東方航空及南方航空跌1.5%及1.6%。

重磅股繼續捱沽，友邦保險跌1.5%表現較差；中國移動、滙豐控股、中國平安及建設銀行跌1%至1.2%；騰訊跌0.7%。

【09:20】友邦騰訊領跌 港鐵挫近2%

港股開市即跌穿二萬七關，恒生指數跌181點或0.67%，報26,942點；國企指數低開64點或0.61%，報10,563點。

港鐵有列車出軌，股價跌1.9%，報45.9港元，是表現最差藍籌。

幾隻重磅股拖低大市，友邦保險跌1.8%；騰訊跌近1%；滙豐控股跌0.7%，合共拖低恒指95點。中國移動跌0.6%；建設銀行及中國平安跌0.5%。

地產股個別發展，新鴻基地產跌1.2%。恒基地產及恒隆地產升1.1%，是表現最佳兩隻藍籌；新世界發展升0.6%。

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