內地70大中城市新盤售價續升　北京二手價回落

國家統計局公布8月份70個大中城市商品住宅銷售價數據，有55個城市的新建商品住宅價格按月上升，以南寧漲2.3%領跑；按年計則以西安升幅最多，升22.3%。

外電按數據測算，8月70個大中城市新建住宅銷售價格按年升9.1%，7月升10.1%；8月按月升0.58%，7月升0.59%。

統計局城市司首席統計師孔鵬表示，8月份房地產市場總體延續平穩態勢。初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.3%，漲幅與7月相同，按年上漲4.2%，漲幅比7月回落0.1個百分點。當中，四大一線城市新建商品住宅銷售價格按年計，廣州升幅最強，按月則以北京升幅最大。(附圖)

至於四大一線城市二手住宅銷售價格按月持平，7月為上漲0.3%；按年則跌0.2%，是去年6月以來的首次轉降。其中，北京按月跌0.4%，按年跌0.9%；上海按月持平，按年升0.3%；廣州按月持平，按年跌2%；深圳按月升0.2%，按年升1.7%。

此外，8月份35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.7%，漲幅與7月相同；按年上漲9%，漲幅比7月回落1.2個百分點。二手住宅銷售價格按月上漲0.8%，漲幅比7月擴大0.1個百分點；按年上漲5.8%，漲幅比7月回落1.3個百分點。

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