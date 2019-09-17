【即市分析】國際油價大波動　油服股伺機起動？

首先，從供求關係睇，市場初步預期沙地兩處國營石油設施遭無人機襲擊後，受影響的每日石油供應量會減半，相當於全球供應約5%，難怪國際油價會有咁大反應。

由於相關設施唔知幾時先可完成修補及復產，亦未知會否再有襲擊行動，故難料今轉油價會升到咩水平。在環球經濟不景拖累需求下，本來油價就難以大幅抽升，可如今油價供應大受影響，油價飆升確令投資者大失預算。

石油股最直接受油價上升，按過往經驗，相關產業的油服股，一係唔升，一升可以開Turbo咁升，且價位又較啱炒家胃口，進取者可以望多兩眼。

策略上，近期港股又唔係大牛市，只不過板塊基本面有變，刺激氣氛推上股價，所以都係揀「人氣股」最正路。睇番昨日最大成交的油服股分別係中海油服及安東油服。中海油服股價昨日重新向上，雖上破10日線約9.7元阻力，但10元關阻力唔細，建議候其在大成交配合下破位後才跟進，可先納入觀察名單。

至於安東油服，股價自8月低見0.69元後就反覆向上，先後上破10日、20日及50日，走勢利好，可逢低收集，短線目標價0.93元，中線睇1元，跌穿0.8元止蝕。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。