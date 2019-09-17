觀塘海濱工業大廈逾八成業權出售　意向價約32億元

高力國際資本市場及投資服務部高級董事郭振昌表示，承多位業主委託，出售觀塘榮業街6號海濱工業大廈物業，是次出售的單位涉及該廈82.7%以上不可分割業權份數。整個項目意向價約32億港元。

該工業大廈落成於1981年，現為一幢15層之工業大廈，地盤面積約32,345方呎，每層實用面積約13,900至32,000方呎，全幢總實用面積為358,365方呎。物業為處觀塘核心重建計劃區CBD2內，毗鄰宏利金融中心、觀塘碼頭廣場、One Harbour Square，步行至港鐵觀塘站及大型購物中心apm需10分鐘步程。

郭續稱，海濱工業大廈位於九龍觀塘榮業街、觀塘繞道交界，整幢物業臨海而建，遠眺啟德郵輪碼頭公園，望維港景緻。是次項目之不可分割業權分數佔所佔地段之80%以上，將來重建時，經城市規劃委員會及政府通過後，物業最高地積比率可達14.4倍，適合重建為商業大廈或酒店發展之用途，但須向政府補地價。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。