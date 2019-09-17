【專家點評】歌華有線業績穩步增長

截至2019年上半年，歌華有線的電視註冊用戶達到597.32萬戶，較2018年底增長2.77萬戶；高清交互數字電視用戶537.31萬戶，較2018年底增長16.86萬戶；家庭寬頻電視在線用戶64.7萬戶，較2018年底增長2.4萬戶。在有線電視行業市場份額不斷流失的背景下，受惠於公司改革創新的發展策略，業績穩中有升。同時，公司通過全面落實「接訴即辦」的工作要求，加快分配網絡優化和雙向網絡改造，切實提升寬頻等方面質量，進一步鞏固服務水平，致力打造新的「服務質量提升年」。

內地的有線電視行業數碼化提升空間有限、商業化不足、區域網絡質素參差等問題積習多年，5G時代快將來臨，是行業將迎來重大發展的機遇，順應著這行業發展趨勢，公司以智慧城市為代表的集客業務為突破口，不斷推進戰略轉型。報告期內，公司持續推進北京通州區、昌平區及平台區的工程，無線北京等項目，不斷探索物聯網雲平台的建設工作，積極開展智能抄表等業務，積極參與智慧城市建設，有利於公司培育打造新的收入來源和利潤增長點，從而在有線電視行業改革浪潮中佔有領先地位。

歌華有線大力發展超高清電視內容，截至今年6月底止，高清交互平台傳輸184套數碼電視節目，在線視頻點播類目數量突破15萬小時。其中高清、超高清節目超過80,000小時，佔整體比例超過55%，每週更新量為300小時；4K視界專區共更新電影、電視劇、紀錄、音樂、生活五大類內容700小時，累計更新達到1,200小時。同時，為進一步提升用戶體驗、減少用戶流失，公司大力實施高清交互機頂盒置換方案，積極開展4K機頂盒市場化置換工作，打下4K超高清視頻業務用戶基礎，隨着公司由傳統媒介向全媒體的戰略轉型，公司有望贏得更為廣闊的發展空間。

風險方面，須關注有線電視影視行業不景氣的風險，受IPTV、OTT以及受互聯網新媒體影響導致市場競爭加劇的風險、以及有線電視行業用戶流失的風險。我們看好公司在5G和超高清視頻領域的競爭優勢，預計於2019至2020年歸屬母公司淨利潤分別為7.03億元人民幣及7.35億元人民幣，對應每股盈利為0.51元人民幣及0.53元人民幣，對應市盈率分別為19.5倍及18.8倍，給予「推薦」評級。

中國銀河國際研究部

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